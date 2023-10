OVO SU NAJOPASNIJE PESME U VOŽNJI I TERAJU NA BES: Kad ih čuju, vozači "polude" i postanu agresivni, pa nije loše izbegavati ih

Ne postoji mnogo stvari koje nam pružaju zadovoljstvo u vožnji kao što je vožnja uz omiljene pesme. Prema jednoj studiji saznajemo da sve pesme nisu primerene za slušanje u vozilu, barem kad se radi o sigurnosti na putu.

Studija koju je provela britanska finansijska kuća Manibarn (Moneybarn) otkriva da je većina omiljenih pesama opasna za vozače dok su za upravljačem vozila.

Uopšteno, muzika s BPM-om (broj bitova u minuti) većim od 120 može da ima negativan uticaj na vožnju i može da rezultira većim brzinama i sa više saobraćajnih prekršaja.

Koje su to pesme opasne za slušanje tokom vožnje?

Manibarnovo istraživanje sprovedeno na 96 najpopularnijih pesama sa Spotifaja identifikovalo je pesmu grupe Green Day "American Idiot" kao najopasniju od svih za vožnju.

Zanimljivo je da se manje od 30 posto najpopularnijih pesama sa Spotifaja smatra sigurnima dok vozite, a u tom nizu najprihvatljivijih prvo mesto zauzima epska "Stairway to Heaven" legendarnog britanskog rok benda Led Zeppelin.

- Stvarno je zanimljivo uočiti da nešto tako nevino kao što je biranje pesama za putovanje može potencijalno da ima negativan učinak na našu vožnju - istakao je Tim Švarc, šef marketinga u firmi "Moneybarn".

Manibarnova studija je takođe otkrila da nije samo tempo i energija pesme to što negativno utiče na našu vožnju. Veruje se da glasnoća pesme takođe povećava vreme reakcije kao i broj otkucaja srca.

Top 5 najopasnijih pesama u vožnji:

1. American Idiot - Green Day 2. Party in the U.S.A - Miley Cyrus 3. Mr. Brightside - The Killers 4. Don’t Let Me Down - The Chainsmokers 5. Born to Run - Bruce Springsteen

Top 5 najsigurnijih pesama u vožnji:

1. Stairway to Heaven - Led Zeppelin 2. Under the Bridge - Red Hot Chili Peppers 3. God’s Plan - Drake 4. Africa - Toto 5. Location - Khalid

