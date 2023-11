PADAJU CENE POLOVNIH AUTOMOBILA! Evo kada će se to pojeftinjenje osetiti i kod nas, a ovoliko koštaju vozila u svetu

U prvih devet meseci ove godine u Srbiju je uvezeno oko 90.000 polovnih automobila, a više od 80 odsto su vozila starija od 10 godina. Cene polovnih automobila u Nemačkoj u padu su već sedam meseci. Međutim, taj pad je veoma mali, tako da se to nije osetilo na našem tržištu, kaže Petar Veličković, sa sajta "Polovni automobili". Značajnije su, kaže, pojeftinila luksuzna vozila.

Nemačka je jedno od dominantnih tržišta sa kojeg se u Srbiju uvoze polovni automobili. Tamo su cene polovnjaka u padu već sedam meseci.

Petar Veličković rekao je za RTS da se to pojeftinjenje još nije prenelo na naše tržište.

Prema njegovim rečima, jedan od njihovih najvećih oglasnika je uradio analizu koja je pokazala da je došlo do pada cena, ali da je taj pad veoma mali - manji od 1 odsto u oktobru u odnosu na septembar.

Značajnije su, kaže, pojeftinila luksuzna vozila, za 2,7 odsto.

Međutim, kada je reč o automobilima koje dominantno uvozimo u Srbiju, to su vozila stara između 10 i 20 godina, i taj pad je samo 0,4 odsto, naveo je Veličković i istakao da je to nedovoljno da bi se u kratkom vremenskom periodu to pojeftinjenje odrazilo na cene kod nas.

U ovom trenutku je, ukazuje, veoma nezahvalno davati prognoze kada bi to pojetftinjenje moglo da se desi i kod nas, ali, kako kaže, deluje da u nekih narednih nekoliko meseci nije realno očekivati značajni pad cena polovnjaka.

"Pre svega mislim na polovne automobile koje stižu iz uvoza, a koje dominantno kupujemo“, rekao je Veličković.

Posle Nemačke, polovna vozila stižu i iz Francuske i Švajcarske i tamo cene ne "mrdaju", što takođe govori da ne možemo da očekujemo da pojeftine.

Kada su u pitanju vozila standarda Euro 6, došlo je do neznatnog poskupljenja. Više od 80 odsto vozila u Srbiji starija od 10 godina

"To je podatak koji je isti godinama, mi smo negde na dnu evropske lestvice po prosečnoj starosti automobila i mislim da će uskoro dostići i 18 godina", rekao je Veličković.

Postoji, kaže, i druga strana priče, a to je da kod nas polako skače prodaja novih automobila.

Počeo i uvoz vozila iz Norveške

Na našem tržištu bi mogla da se nađe veća količina vozila iz Norveške, s obzirom na to da tamošnja vlada subvencioniše prelazak na električna vozila.

"Činjenica je da sve više skače uvoz polovnjaka iz Norveške, a jedan od razloga jeste taj povraćaj sredstava na ime poreza. Ne znam da li su baš direktne državne subvencije, ali znam da postoji povraćaj sredstava koji za neke modele iznosi preko 40 odsto, što je automatski dobar signal našim trgovcima da mogu tamo da uzmu automobil, da dobiju taj povraćaj i da ga ovde prodaju", rekao je Veličković.

Videćemo, kaže, kako će se to u narednom periodu odvijati. "Interesovanja svakako ima i polako Norveška postaje jedno tržište iz koje stiže sve veći broj polovnih automobila", rekao je Veličković.

Najavljen je i uvoz polovnih vozila iz Amerike, ali tu je problem cena transporta.

"Sigurno košta nekoliko hiljada evra da se automobil dopremi iz Amerike na naše tržište. Samim tim, ako pričamo o nekim jeftinijim polovnjacima koji su stari deset godina, te dažbine su toliko visoke da ne vidim da će trgovci imati interes da ih uvezu. Idealnije je očekivati da se uvoze luksuznije modeli koji koštaju po nekoliko desetina hiljada evra", rekao je Veličković.

Subvencije za zamenu automobila

Na pitanje da li bi na tržištu moglo da dođe do potresa s obzirom na najavljene subvencije za zamenu automobila, Veličković kaže da je to jedna od oblasti za koju se čeka da se vidi kako će izgledati procedura, kako će se ti automobili reciklirati, piše 24sedam.

"Radi se o tome da će država subvencionisati sve one ljude koji imaju stare dizel automobile normi Euro 1, Euro 2, Euro 3, da taj automobil recikliraju i dobiju subvencije od 2.100 evra za kupovinu mlađeg polovnjaka ili možda čak i novog vozila ukoliko ta promena bude usvojena", naveo je Veličković.

Ostaje, kaže, da se vidi koliko će to biti stimulativno za ljude.

"Od momenta kada se ta najava pojavila u medijima, prošao je priličan vremenski period i u međuvremenu su cene polovnjaka kod nas malo skočile", rekao je Veličković.

U svakom slučaju, ističe, svaka subvencija, svaka pomoć države je dobrodošla, ali moramo da sačekamo zvanične informacije, pa da vidimo kako će tržište reagovati.

"Nije nemoguće da dođe do blagog poskupljenja tih polovnjaka koji će biti dostupni, ali kažem moramo da sačekamo i da vidimo", naveo je Veličković.

