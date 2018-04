ODRŽAVAJTE HIGIJENU: Da li je bolje tuširati se uveče ili ujutru

Koža je prekrivena sa čak 1.000 različitih tipova bakterija i gljivica. Većina tih mikroba je dobra, a ono što sapun i voda rade jeste da pomažu dobrim bakterijama u borbi sa onim lošim. Svakodnevno kupanje utiče na to da naše telo postane otpornije na razne infekcije i probleme s nehigijenom.

Neki ljudi preferiraju da dan započnu tuširanjem, dok su drugi pak više navikli da se tuširaju uveče, neposredno pred spavanje, jer im je nezamislivo da u krevet odu prljavi.

Ipak, svi znamo da postoje osobe u našem okruženju koje se „plaše vode“, odnosno koje baš nisu sklone da održavaju ličnu higijenu.



Koža je prekrivena sa čak 1.000 različitih tipova bakterija i gljivica. Većina tih mikroba je dobra, a ono što sapun i voda rade jeste da pomažu dobrim bakterijama u borbi sa onim lošim. Svakodnevno kupanje utiče na to da naše telo postane otpornije na razne infekcije i probleme s nehigijenom. Ako to ne radimo, koža skuplja masnoće i prljavštinu, što uzrokuje začepljenje pora i izaziva razne upale i iritacije. To je posebno opasno za ljude koji pate od ekcema i drugih kožnih bolesti.



Kroz znoj izbacujemo toksine



Najgora posledica nekupanja je neprijatan miris. Bez obzira na količinu aktivnosti, ljudsko telo uvek proizvodi znoj jer se tako rešava toksina iz organizma. Verovali ili ne, neredovno tuširanje proizvodi čak 30 različitih mirisa koji zavise od i od hormonskog statusa pojedinca, kao i toga šta ste jeli.



Zaključak



I dok većina prema ličnom osećaju odlučuje kad će se okupati, stručnjaci sa Harvarda su konačno dali odgovor kad je najbolje to raditi.



Ako radite stresan posao, jutarnji tuš je bolja opcija, jer opušta i čini da posao započnete s manje napora. Ali ako imate problema da zaspite, tuširanje neposredno pred spavanje će vam u tome pomoći jer deluje umirujuće i telu šalje signale da počne da se opušta. Dakle, kupajte se svakodnevno, samo izbegavajte korišćenje agresivnih hemijskih sredstava.

Kurir

Autor: Kurir