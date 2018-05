OVAJ NAPITAK MOŽE DA IZAZOVE RAK JETRE: Svaki dan se trujemo kafom!

Obična, nes, espreso, s mlekom ili bez njega... Ne zna se koja je gora po zdravlje, kaže za Lenu prim. dr med. Petar Borović, lekar specijalista

Uz kaficu se budimo, družimo s prijateljima, vodimo najvažnije razgovore i rešavamo "svetske" probleme. Mnogi njom leče mamurluk, a ima i onih kojima je neophodno da je popiju između obroka. Ovaj omiljeni napitak mnogih posle ovog teksta nekima može postati omražen, što i nije tako loše.

- Pošto raste u tropima, na kafi se naseljavaju gljivice koje luče aflatoksin, koji može izazivati rak. Drugi problem je nagli pad prinosa kafe, pa cela Evropa danas pije kafu iz magacina, koja je stajala 20-30 godina! Možete misliti šta se dogodilo s tih hiljadu tona kafe, gljivice su se naglo razmnožavale, lučile su toksine koje nikakva hemija, pa ni kuvanje, ne može da ubije. Plašimo se da ćemo u celom svetu u narednih deset godina upravo imati veliki rast broja obolelih od raka jetre - smatra prim. dr Petar Borović i dodaje:

- Prva stvar na koju treba skrenuti pažnju je boja zrna pržene kafe. Nepržena kafa je pastelnozelena, a nakon pečenja crna. Zamislite da krompiriće pečete dok ne pocrne, da li biste ih jeli? Isto se dešava i s kafom. Kad se prži na tolikoj temperaturi, dolazi do oštećenja strukture zrna, pocrni i stvara se kancerogeni akrilamid. Godinama trgovci kafom nisu želeli da se to zna, sve do pre petnaestak dana, kada je intervenisao sudija Elihu Berle iz Kalifornije i primorao prodavce kafe da na kesice stave javno upozorenje o njenoj štetnosti - ističe prim. dr Petar Borović.

foto: Zorana Jevtić

Pojačava dejstvo otrova

- Kofein je otrovna biljna baza koja je istovremeno i pesticid i insekticid, nije kancerogen, ali nije za ljudsku upotrebu. Na primer, kad želimo da napravimo otrov za pacove - mišomor, to mora da se radi pažljivo jer su oni izuzetno pametni. Na standardnu, primamljivu kombinaciju za pacove - 98 odsto dobre hrane i dva odsto otrova, ako ne dodamo kofein, oni će preživeti. Međutim, kad u tih dva odsto otrova ubacite i kofein, on pojačava dejstvo i pacov umire - objašnjava doktor i dodaje:

- Zato pušači imaju tu potrebu, oni na svaka dva-tri sata kažu: "Skuvajte mi kaficu", i onda je popiju da bi pojačali dejstvo nikotina. Žene koje piju kafu, a naročito ako pri tom i puše, dva do četiri puta češće dobijaju rak bubrega, mokraćne bešike ili grlića materice. Prema podacima s Univerziteta Kolumbija, oštećenja u telu nastaju kad se u toku dana unese više od 20 mg kofeina. Jedna mala šoljica kafe ima 80-120 mg a jedna nes kafa 145 mg - kaže dr Borović.

Kako kafa budi?

Doktor Borović kaže da kafa ima dva dejstva. Ona je droga, deluje na mozak i stvara prijatno osećanje, a drugo dejstvo je maskirano, povećava nivo hormona stresa i to pravi dodatnu štetu organizmu.

- Jedna šoljica kafe ostaje u organizmu 72 sata. Kako se podiže nivo hormona stresa, istovremeno se povećava nivo šećera, a zatim i holesterola pa zato dijabetičari ne smeju da piju kafu - smatra doktor.

Još jedna zabluda, prema rečima dr Borovića, jeste "kafa bez kofeina". Takva kafa ne postoji, tvrdi on.

- Da bi se smanji nivo kofeina, zrno se potopi u kiselinu koja ga delimično eliminiše, ali u takvom zrnu ostane i kiselina. Ljudi koji piju takvu kafu najčešće imaju problem s gorušicom jer to oštećuje želudac. Takođe, ukoliko ste navikli da pijete kafu s mlekom, sad je pravo vreme da se te navike oslobodite. Između kofeina i belančevina mleka stvara se jedan novi spoj, potpuno nepoznat organizmu, a to stvara muku, napetost i niz drugih nelagodnosti - kaže dr Borović.

Savet plus

- Ukoliko želite da poboljšate zdravlje, polako smanjujte unos kafe. Uostalom, ona je i diuretik, a to veoma loše deluje na vašu lepotu. A da biste bili čili, vedri i lepi, dan počnite sa čašom vode u koju ste dodali nekoliko kapi limuna i jednu kašičicu meda. Popijte po čašu obične vode pre doručka, ručka i večere, uvedite tokom nedelje jedan voćni dan i učinite dobro delo osobi koja ne može da vam vrati. Budite dobri i zdravi ljudi i ne zaboravite - zdravlje je najveće bogatstvo - zaključuje Lenin gost dr Petar Borović.



Drugačije mišljenje

Pijte je, ali ne preterujte

Iako se naš sagovornik ne slaže da je kafa dobra, ima i onih koji tvrde da je kafa u malim količinama ipak korisna.

Novim istraživanjem došlo se do saznanja da kafa, pored kofeina, sadrži antioksidante i da deluje protiv alergija i upala, poboljšava fizičke rezultate, mentalnu funkciju, budnost, koncentraciju i preciznost. Kafa nam pomaže da preguramo dan, ali s njom moramo da budemo pažljivi jer možemo lako postati zavisni od tog stimalansa. Ako ne možete da je se odreknete, pijte je pametno - jednu do dve šoljice dnevno.

