SAVET RODITELJIMA: Koliko posle otvaranja može da se koristi sirup!

Iako je uglavnom poznato da lekove treba čuvati na hladnom i tamnom mestu ili u frižideru, postoje situacije kad roditelji nisu sigurni da li je bezbedno njihovo korišćenje. Sledeći saveti pomoći će vam da rešite svoje dileme.

1. Gde se čuvaju lekovi u frižideru ili ormaru?

Ako nije drugačije naznačeno, lekove treba čuvati na suvom, tamnom i hladnom mestu. Hladnim se podrazumeva temperatura do 25 stepeni. Idealni su ormarići, ali oni koji nisu u kupatilu ili kuhinji, gde je vlažno i postoji velika varijacija ambijentalne temperature.

Tokom leta kada je sobna temperatura viša, ako ne koristite klima-uređaj, lekove čuvate u frižideru, ali NE na ledu.



Koliko dugo može da se čuva sirup protiv kašlja ili za obaranje temperature?

Postoji dve vrste sirupa (suspenzija). Jedni se prave u apoteci dodavanjem prečišćene vode u lekoviti prah. Takve suspenzije (na primer, antibiotici) obavezno se mućkaju pre davanja i koriste se sedam dana van frižidera ili deset do četrnaest dana u frižideru. Oni se potom bacaju ako ih dete ne popije do kraja. Druga vrsta su fabrički napravljene suspenzije ili sirupi. Oni traju do označenog roka.

Otvorene bočice ovih sirupa (za kašalj, spuštanje temperature...) mogu se čuvati u frižideru do datuma označenog na kutiji leka. Naravno, treba ih dobro zatvoriti i staviti van domašaja dece.

Da li može da se nastavi sa korišćenjem lekova koje ste nosili na put, pa vratili?

Taj lek se može koristiti ako ste ga čuvali u propisanim uslovima. Ostavite ga za sledeće putovanje, a najbolje je da mu istekne rok (koji je sada obično tri do pet godina), a da niste imali potrebu da ga upotrebite!

