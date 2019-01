PSIHOLOG MILICA ZARIN OTKRIVA ZA LENU: Treba li deci reći da Deda Mraz ne postoji

Mnoge roditelje muči ovo pitanje jer misle da je od izuzetne važnosti za mentalno zdravlje i sreću njihove dece, ali da li je to zapravo tako i koliko ima istine u tvrdnjama da deca što duže treba da veruju u čarolije, otkriva psiholog Milica Zarin

Odrasli često veruju da će reakcija deteta na saznanje da Deda Mraz ne postoji biti od presudnog značaja za budući život mališana i strahuju da li će oni imati neke traume zbog toga. Pitaju se da li će ih osuditi za to što su ih lagali i da li će ih istina unesrećiti. Zbog toga pažljivo planiraju kada će im saopštiti da je Deda Mraz u stvari izmišljen lik, u kom uzrastu i u kojoj prilici.

Istina je da dete neće imati nikakve loše posledice zbog toga što će da sazna da on ne postoji. Na nižem uzrastu klinci razmišljaju konkretno i veruju u ono što vide. Tako Deda Mraza viđaju vreme novogodišnjih praznika na brojnim mestima: u tržnim centrima, na proslavama, na ulici... Zbog toga roditeljima postavljaju pitanja kako je stigao, gde su mu irvasi i sanke, kako se popeo na sedmi sprat i već tada polako počinju da sumnjaju u priču o njemu i da shvataju da on ne postoji.

Na predškolskom i školskom uzrastu neminovno shvataju istinu jer čuju od svoje okoline i drugara da je on zapravo izmišljen. To se obično desi pre nego što roditelji procene da je pravo vreme da im kažu "strašnu istinu", pa onda i oni budu zatečeni.

U porodicama u kojima je više dece dešava se da mlađa deca još dok su jako mala saznaju od starije braće i sestara da Deda Mraz ne postoji.

KORISNA ILUZIJA

Većina dece i kada to sazna, jednostavno ignoriše tu činjenicu iz praktičnog razloga - i dalje žele da dobijaju poklone. Ta ideja im se sviđa, oni prećutno prelaze preko istine i ne dele je ni sa roditeljima. Čarolija verovanja u Deda Mraza je korisna iluzija koja se u ranom detinjstvu uklapa u dečji način razmišljanja i donosi im lepe emocije - iščekivanje, radost, sreću jer ih ispod jelke čekaju pokloni. To je neistina koju govorimo deci, ali koja nema loše posledice - to je povod da deca maštaju, zamišljaju i nadaju se lepom.

Međutim, upotreba pametnih telefona i interneta omogućila je deci mnoštvo informacija, pa tako i mogućnost da saznaju istinu o Deda Mrazu. Uzrast na kojem deca to otkrivaju najviše zavisi od porodice i direktne okoline. Neke porodice brižljivo gaje ideju i rituale vezane za novogodišnje praznike, dok neki roditelji donose odluku da deci od malih nogu treba govoriti istinu o bitnim stvarima, pa i o Deda Mrazu.

Psihijatar u bolnici Sanibruk u Torontu, specijalizovan za rad s decom i mladima, navodi da mit o Deda Mrazu može da ima negativne posledice ako je reč o detetu koje je generalno nesigurno, nema samopouzdanja i koje ima problema sa poverenjem. Takođe navodi i da su deca mnogo žilavija nego što mi odrasli mislimo i da trenutak u kojem shvate da Deda Mraz ne postoji u najvećem broju slučajeva teže pada roditeljima nego njima.

PRIPREMA ZA REALAN ŽIVOT

Sama magija u vezi sa Deda Mrazom, verovanje da neko može da nam ostvari želju i donese poklone, ideja da nas neko voli i prihvata, korisna je zbog pozitivnih emocija koje sa sobom nosi. Međutim, treba voditi računa o preterivanju koje današnje vreme donosi. Odrasli nekada tokom novogodišnjih praznika zatrpavaju decu poklonima, vode ih na nekoliko mesta gde im ih Deda Mraz takođe deli, pa sa tolikom količinom igračaka ne stignu ni da se poigraju. Deda Mraz postaje simbol potrošačkog društva i sva magija se gubi. Zabrinutost roditelja o reakciji i o trenutku kada dete shvati da Deda Mraz ne postoji je preterana i tom pitanju se pridaje veći značaj nego što zaista zaslužuje.



Ako se plašite da će se dete razočarati, izgubiti poverenje u vas ili izgubiti veru u svet koji ga okružuje, imajte na umu da su razočaranja i neprijatnosti sastavni deo života, deo odrastanja i deo sazrevanja. Možda vašem detetu iluzija o Deda Mrazu može poslužiti kao prva u nizu teškoća u odrastanju i priprema za budući realan život. S druge strane, i nama odraslima bi bilo korisno da se ponekada prepustimo čaroliji praznika i verovanju da neko može da nam ostvari sve želje.

