NAJPOZNATIJA STRIPTIZETA RAZREŠILA NEDOUMICE! Dolaze joj muškarci u salon i traže EROTSKU MASAŽU, a njen odgovor ih ŠOKIRA!

Vesna Počuča Šana, jedna od najpoznatijih striptizeta gostovala je na Kurir televizjii sa Brankom Blek Rouz.

Šana je u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, pričala o tome kako se završila na Onlyfansu, kao i o svom salonu lepote u kojem dolaze muškarci sa zahtevima erotske masaže.

foto: Puls Srbije

Striptiz plesačice nije bilo u medijima, pa je prvo odgonetnula zagonetku sa tog pitanja:

- Svesno je bilo, 15ak godina sam bila van medija, nisam imala ni društvene mreže, ali već 2 godine imam i Instagram i sve, čak i Onlyfans. Na njemu kačim erotske fotografije, ali ja još od svoje dvadesete godine radim kao erotski fotomodel, pa je meni to normlano. Ljudi su zaista hteli te moje fotografije, pa sam otvorila Onlyfans - rekla je Šana.

foto: Kurir televizija

Šana živi u Pančevu, tamo poseduje salon lepote, a često nailazi na mušku klijentelu koja se tamo zaputi u nadi da će dobiti usluge erotske masaže.

- Prvo mi pošalju poruku da zakažu, pa im naglasim da je to masaža celog tela osim intimnih delova. Oni posle pitaju da li ipak može i to, na šta im ja odgovorim da ne troše svoje ni moje vreme. Tako da, nemam problem, ja im odmah kažem da nema ništa od toga, to su samo predrasude, a to je sastavni deo ovog posla - rekla je striptiz igračica

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

02:38 SUSRET DVE NAJPOZNATIJE STRIPTIZETE Branka Blek Rouz i Vesna Počuča Šana u Sceniranju