DOBRO POZNATA PORODICA OTVORILA PETU SEZONU "MAJKE I SNAJKE" Pripremila jednostavan specijalitet koji će SVI OBOŽAVATI (VIDEO)

Žiri je najavio strožija pravila u novoj sezoni, a prvu epizodu je otvorila dobro poznata porodica Mitić.

Porodica Mitić – Niš Majka: Ljiljana Snajka: Dragana Sin: Igor Igor i Dragana Mitić se bave trgovinom, to im je zajednička ljubav, a upravo na poslu su se i upoznali. Igora je Dragana privukla šarmom, ali ga je zadržala kulinarskim veštinama. Oni su posvećeni poslu, ali se Dragana trudi i da pokrene mali kulinarski biznis. Igorova majka, Ljiljana, je domaćica, porodična žena sa tradicionalnim vrednostima. Mitići takođe za sebe kažu da su tradicionalna porodica koja uživa u tradicionalnim specijalitetima. Draganin i Igorov hobi je kuvanje i druženje u prirodi. Majka Ljiljana voli da provodi vreme u bašti i svojim biljkama posvećuje puno pažnje.

Sin Igor je izabrao polje broj pet, a iza njega se krilo jelo dinstani vrat u luku i pire krompir. Dame su izostavile četiri namirnice iz nabavke, te su od ukupnih sat vremena za pripremu izgubile osam mintua, odnosno dva minuta po sastojku, tako da su imale svega 52 minuta za kuvanje.

Igoru su potom izneli dva tanjira na astal, a on je za zadatak imao da pogodi koje je čije jelo, a on je to i uspeo, pa se plasirao u kviz koji će mu doneti 10.000 dinara. Dao je tačan odgovor na sve pitanja i tako obezbedio svojoj porodici 10.000 dinara.

