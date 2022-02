HERKUL POARO REŠAVA MISTERIJU NA NILU: Nova ekranizacija romana Agate Kristi s KENETOM BRANOM

Kad imate novca, niko vam nije pravi prijatelj - ubistvo je bilo tek početak. Jedna od najvećih misterija s putovanja Agate Kristi ove nedelje dolazi na veliko platno. Nakon savremene ekranizacije "Ubistva u Orijent ekspresu", studio "Tventijet senčeri" nam ponovo pokazuje zašto je Herkul Poaro najbolji detektiv na svetu - ubica je jedan od vas. Karte su u prodaji za film "Smrt na Nilu", koji s prikazivanjem na velikom platnu kreće od 10. februara, najavio je distributer ove priče "Megakom film".

Reditelj i glavni junak filma Kenet Brana ovog puta je priču iz pera Agate Kristi koja je inspirisana njenim putovanjem u Egipat preselio na parobrod "Karnak" i uz čuvenu rečenicu: "Ja sam detektiv Herkul Poaro i pronaći ću ubicu" poručuje svima da niko nije siguran, da je sve podložno preispitivanju i da bežanje nije moguće.

Putovanje po Egiptu na glamuroznom parobrodu za belgijskog detektiva Herkula Poaroa pretvara se u zastrašujuću potragu za ubicom, u trenucima kada se idilični medeni mesec savršenog para tragično završava. Nasuprot pejzažima pustinje i veličanstvenih piramida u Gizi, ova priča o neobuzdanoj strasti i ljubomori prikazuje besprekorno odevene putnike, ali i nemilosrdne zaplete koji će publiku do kraja ostaviti u nagađanjima, do šokantnog raspleta. U ulogama tajanstvenih, misterioznih i mutnih putnika na parobrodu našli su se Gal Gadot ("Čudesna žena", "Brzi i besni"), Armi Hamer ("Zovi me tvojim imenom", "Hotel Mumbaj"), Rouz Lesli ("Igra prestola"), Rasel Brend i Ema Maki ("Seksualno obrazovanje").

Pomoćnika detektiva iza kog ne stoji nerešen slučaj Bouca tumači mladi britanski glumac Tom Bejtman, koji je svoje glumačko umeće dokazao u filmu "Ubistvo u Orijent ekspresu", kao i u "Da Vinčijevim demonima" i seriji "Vašar taštine".

