RENE BITORAJAC O PODRUČJU BEZ SIGNALA: Naša serija je omaž radničkoj klasi, ali mladi to danas neće lako razumeti

Popularnog hrvatskog glumca Renea Bitorajca publika u Srbiji najbolje poznaje kao komičara iz serija "Bitange i princeze" i "Naša mala klinika".

U seriji "Područje bez signala", koju vikendom pratimo na RTS, Rene ima nešto drugačiju ulogu - tumači Olega, šarmantnog i sposobnog čoveka modernog doba čiji se život menja dolaskom u malu sredinu.

- Inače, nisam čovek koji prihvata sve uloge isprve - uvek prvo pročitam scenario, razmislim i onda odlučim. Kada sam pročitao scenario, dobro sam razmislio o njemu, a onda rekao sebi: "Čoveče, pa ovo je dobro!" Ali da to zaista ispadne dobro, znao sam da treba se poklopi veoma mnogo stvari. U pitanju su vrlo karakterne uloge, likovi detaljno razrađeni i, ako glumačka ekipa to ne pohvata i nema zajedničku energiju sa rediteljem, koji sve to mora da stavi u jednu celinu, loše nam se piše. Tim pre uloga Olega bila mi je izazov. Morao sam da izađem iz svoje zone komfora - priča Bitorajac.

foto: Promo, RTS

Rene smatra da je ova serija veliki omaž radničkoj klasi:

- To je zapravo onaj deo koji današnje mlade generacije neće lako razumeti. Mi koji smo živeli u tom periodu, koji smo sve to doživeli, gledali radnike kako hodaju ulicama i pune tramvaje, mi koji smo gledali vesti o fabrikama kojih danas nema - mi ne možemo iz ovog ugla, iz pozicije trulog kapitalizma, samo kroz nostalgiju gledati na socijalizam i zajedništvo tog doba. Nemamo često priliku da se toga podsetimo. Danas zamisliti neki kolektiv koji je zapravo lišen svakog ličnog interesa izgleda nemoguće i prilično je utopijski verovati da bi se to ponovo jednog dana moglo dogoditi.

foto: Promo RTS

Hrvatskog glumca uspeh nije iznenadio.

- Ja nisam previše nostalgičan - ali za neke stvari bogami i jesam. Mislim da su sve naše države tu u regiji premale i premalog tržišta i sa premalo novca u kulturi, filmu i serijama da bismo u velikoj meri stalno sami snimali. Ovo je bila odlična sinergija i spoj okolnih država i producenata, a i mi glumci smo dobili priliku da igramo sa kolegama sa kojima nismo mogli ranije, mogla se serija napraviti "kako bog zapoveda", a i može da je vidi veći broj ljudi nego što bi to bilo da smo samo orijentisani na svoje tržište - zaključuje Rene u saopštenju za RTS.

U seriji igraju i Slavko Štimac, Jovana Stojiljković i Goran Bogdan.

foto: Promo RTS

Kurir.rs

