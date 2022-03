PUKNI ZORO JE NAPRAVIO SLOVENAC! Manjifiko o pesmi koja ga je proslavila: Ništa novca nije u nju uloženo, postala je veća od mene

Robert Pešut Manjifiko je slovenački muzičar koji je zaslužan za jedan od najpopularnijih kafanskih hitova.

Za njega kažu da je čudak, čarobnjak, mangup, pomalo luckast, ali jedno je sigurno, Manjifiko je pre svega vrhunski umetnik. U fazi je pripreme muzike za novi film pod nazivom "Vera" o srpskoj Mata Hari, ali i novog albuma. Turneju koncerata počinje u aprilu.

"Presrećan sam što posle godinu i po dana idemo svirati u Beogradu, koji mi jako puno znači kao umetniku. Beograd je kulturna metropola ovog prostora. Postići to da te prihvati Beograd i Srbija je značajno", kaže Manjifiko za RTS.

Pesma Pukni zoro već ga je nadmašila, a mnogi još uvek ne veruju da je nju napisao Ljubljančanin. Osećaj autentičnog vanvremenskog klasika toliko je duboko odjeknuo u srpskom narodu da se mnogi pitaju kako je moguće da je takvu narodnu pesmu koja se čvrsto etablirala kao glavna na nacionalnim sportskim događajima mogao da osmisli tako moderan izvođač.

"To je bilo nemoguće očekivati. Mene je majka pitala: Pa sine, jesi ti zaista to napisao? To se prosto desilo. Ništa nisam uradio sem što sam napisao muziku za film. Ništa novca nije u nju uloženo i to mi govori da je pesma nastala prirodno. Gledam na to kao da sam bacio seme i da se ono uhvatilo", objašnjava poznati umetnik.

I sam skromno priznaje da ga je pesma prerasla: "Postala je veća od mene. Pesma me zatajila."

Sinonim za balkan disko hit, on je umetnik čija muzika pravi svet bez granica, a publika na njegovim koncerima doživljava neponovljivo iskustvo.

Manjifikova muzika inspirisana je hitovima nastalim u bivšoj zajedničkoj državi, a začinjena je jedinstvenim spojem latino, rege zvuka i balkanskog šmeka.

"Ne osećam to kao neki muzički vrhunac. Mi na ovim prostorima uzmemo neki žanr i uglavnom ga pokvarimo. Ali iz toga nastane neka nova logika, koja je i smešna i primitivna i duhovita", ističe Manjifiko.

Nešto u tom njegovom prepoznatljivom osmehu ispod brkova nas uverava da najbolje tek dolazi, a možda ključni razlog za objašnjenje fenomena zvanog Manjifiko je da ga bez obzira voleli njegovu muziku ili ne, poštuju svi.

