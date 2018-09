SLOVENAČKI MUZIČAR MANJIFIKO PROGOVORIO O BJELI I BREGI: A ono što je rekao o BAJAGI šokiraće sve!

Poznati muzičar Robert Pešut, poznatiji pod umetničkim imenom Manjifiko, prisustvovao je proslavi 60 godina RTS-a i tom prilikom se susreo sa kolegama i dugogodišnjim poznanicima.

Među njima bili su Momčilo Bajagić Bajaga, Dragan Bjelogrlić i Goran Bregović, a poznati umetnici zabavljali su se uz međusobne doskočice.

- To veče bilo je nešto izuzetno, očekivao sam da bude nešto lepo, ali ovo je stvarno prevazišlo moja očekivanja. Stvarno je jako lepo i gala. U divnom sam društvu bio, mi se često srećemo. Sa Bajagom se viđam kad je on u Ljubljani ili Sloveniji, ili sam ja ovde. Volimo se i poštujemo. Bregovića, na primer, ne srećem često, samo se vidimo na nekim festivalima, ovo je divno kao da smo se skupili kod nekog u dnevnoj sobi - ističe slovenački muzičar, i dodaje kako izgleda kada se poznati umetnici okupe na jednom mestu:

foto: Pritnscreen

- Kolege smo, međusobno se veoma cenimo i poštujemo, mnogo se šalimo. Dosta je tu neke zafrkancije i onako ispod kolena, ne štedimo se mnogo.

On je priznao i da je Bajaga najveći šaljivdžija.

- Zavisi samo od dana i raspoloženja, svi su namazani. Bajaga prednjači od proslave, strašno smo se smejali. Imali smo zabavno veče - objašnjava muzičar, i precizira da šale umeju da budu i te kako surove.

foto: Damir Dervišagić

- Nisu za javnost te šale, nije stvar u rečima, već su to neke interne, muške šale. Međusobno obračunavanje na najnižem nivou, kako uvrediti nekoga i naravno, onaj ko se uvredi nije pravi. Nema nikakve srdžbe između nas, samo jedan veliki užitak i zadovoljstvo.

U zajedničkom društvu te večeri bio je i Dragan Bjelogrlić, sa kojim će slovenački muzičar nastaviti saradnju i na drugom delu serije „Senke nad Balkanom”.

- Čini mi se da sarađujem na jednom od ta dva projekta, on to odluči u zadnji čas. Radiću najverovatnije drugu sezonu „Senki nad Balkanom”. Oni su još u fazi pisanja, mislim da će krenuti u oktobru, više ne znam od toga, jer tek pišu scenario - tvrdi Manjifiko.

Poznati muzičar priznaje da se on i Bjelogrlić još nisu zasitili jedan drugog.

- Svakako nije isti projekat ni meni ni njemu. Zasad očigledno još imamo da kažemo nešto jedan drugome, zasad nam nije dosadila naša saradnja. Jer to bude tako, to su kreativni poslovi. Nekada izvrsno sarađuješ sa nekim i uvek to negde nekako stane, to ne ide unedogled. Mi zasad još nismo stali, već se radujemo ovom novom radu.

foto: Stefan Jokić

Muzičar leti rado posećuje srpsku prestonicu, upravo jer nije ljubitelj mora.

- Užasno mi paše kad je leto u Ljubljani, kao neka idila, nema nikoga. Inače ne letujem, to je verovatno potrebno ljudima koji rade u nekim firmama, pa su umorni i treba im takav odmor, meni to nije potrebno i onda to ne činim - ističe Robert Pešut Manjifiko.

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir