ISPUNIO SAM SVOJ VELIKI SAN: Glumac Miki Damjanović uradio nešto za SVOJU DUŠU, gde je okupio kolege iz HIT SERIJE

Otkako je snimio svoj prvi film "Lajanje na zvezde" 1998. godine, prvak drame Beogradskog dramskog pozorišta Milorad Miki Damjanović odigrao je više od 60 rola u pozorištu.

Na televiziju se vratio ulogama u serijama "Tate", "Igra sudbine" i "Kolo sreće", a sada je konačno napravio svoj kabare "Čeznem da vam kažem".

- To je ostvarenje jednog mog sna. Uraditi dovoljno stvari u ovom poslu kako bi mogao da imaš dovoljno samopouzdanja da staneš pred publiku i radiš nešto u svoje ime. Posle desetak gradova koje smo obišli i pričali ovu priču pred punim pozorišnim salama, došao sam do zaključka da su iskrenost i čista emocija i dalje na ceni. I to me ohrabruje. Društvene mreže su pomogle da dobijamo i direktne utiske ljudi koji su nas gledali, od kojih ostaju duboko u sećanju one tipa: "Napunili ste nam dušu i srce", do onih: "Hvala za ovu emociju i iskrenost, uželeli smo ih se" - kaže Damjanović i dodaje:

foto: Promo

- Pored bisera naše poezije, koju na momente gledaoci govore naglas, i muzike koja budi samo lepa osećanja, anđeoskog glasa Nataše Radovanović, članice Opere Narodnog pozorišta, Pavla Joksimovića, pijaniste, tu su i divni gosti Mina Lazarević, Steva Piale i Iva Štrljić, koje publika vidi u nekom drugačijem svetlu, i sve to garantuje veče lepih emocija.

Predstava 7. aprila gostuje u Nišu, na sceni Narodnog pozorišta, a u Krupnju su 20. aprila. U maju ekipu očekuje turneja u Crnoj Gori.

Kurir.rs

