NAJVEĆA MISTERIJA FILMA KUM! Kako je don Vito Korleone shvatio da je SVE VREME BIO BARZINI! Posle pogleda očima sve je BILO JASNO!

U martu ove godine se navršilo 50 godina od izlaska prvog dela kultnog klasika "Kum". Mario Puzo ga je napisao, Frensis Ford Kopola ga je režirao, uz brojne muke i prepirke sa filmskim studijom, a Marlon Brando je ušao u istoriju sedme umetnosti zbog uloge Don Vita Korleonea.

foto: Profimedia

Prvobitno objavljen 24. marta 1972, "Kum" je osvojio tri Oskara i bio nominovan za još osam. Magnum opus je osvojio Oskara za najbolji adaptirani scenario (Kopola i autor Mario Puzo), najboljeg glumca u glavnoj ulozi (Marlon Brando ) i najbolja fotografija. U omiljenom remek-delu glume i Al Paćino, Džejms Kan, Robert Duval, Dajana Kiton i mnogi drugi...

Ovaj film spada u omiljene filmove mnogih generacija i jedna je od onih stvari koje se prenose sa "kolena na koleno" uz obavezno "Moraš da pogledaš, to je klasik", a ova priča o porodici, ljubavi, izdaji, usponu, padu i na kraju, mafiji ne gubi na aktuelnosti ni posle pola veka. Ko će zaboraviti konjsku glavu u krevetu?!

foto: Profimedia

Elem, tokom godina vodile su brojne polemika i izvodile terorije o mnogim aspektima triologije. Jedan od njih je i kako to da je Don Vito instiktivno znao ko je izdao njegovo poverenje i da je Don Emilio Barzini zapravo izdajica, a ne Filip Tatalja? No, krenimo redom.

U prvom "Kumu" upoznajemo se sa zakulisnim radnjama mračnog kriminalnog carstva koje vodi ozloglašeni don Vito Korleone.

Nakon njegovog odbijanja da postane partner sa Filipom Tataljom i Virdžilom Solacom, Vito biva upucan. Iako je nekim čudom preživeo, porodica Korleone je mnogo slabija i postala je meta. Međutim, nakon niza događaja, Don Vito je morao da se umeša iako se nije potpuno oporavio, kako bi sprečio kolaps svog carstva.

foto: Profimedia

Saziva sastanak sa glavnima iz 5 porodica koje vladaju Njujorkom. Na ovom sastanku Vito želi da se pomiri sa ostalim porodicama kako bi bezbedno vratio svog sina Majkla iz izgnanstva na Siciliji. Ali Vitov cilj i namere iza ovog sastanka nisu bili ograničeni samo na razloge koje je naveo drugim Donovima.

Vito je morao da proveri ko stoji iza smrtonosnih napada na njegovu porodicu. Poznavao je druge donove prilično dobro, a činilo se da su ovi napadi bili daleko sofisticiraniji i izdajnički od onoga što je očigledno previše za čoveka poput Filipa Tataljea već mnogo podmukliji Emilio Barzani. Dakle, ako su njegove sumnje bile istinite, onda njegov pravi neprijatelj tek treba da se otkrije.

foto: Printscreen/Youtube

Don Vito je shvatio da zapravo Don Barzini bio taj koji je stajao iza svih podmuklih napada, a ne samo Filip što je isprva izgledalo, pa je pitanje na koje do danas nije odgovoreno - kako je tačno Vito uspeo da dođe do saznanja da je to bio Barzini? Kako je sve vreme mogao da razotkrije pravog krivca sa tog jednog sastanka i da shvati da nije samo Tatalja odgovoran za sve događaje.

Evo kako i zašto je Don Vito uspeo da otkrije tako dobro smišljen zaplet i koji je njegov misaoni proces koji je doveo do otkrivanja pravog krivca.

Don Vito je bio na vrhuncu svoje moći i kontrolisao skoro ceo grad Njujork, ali je delio izvesne stvari u gradu sa još nekolicinom Donova, što je bio genijalan potez kako bi svi mogli da rade iz senke i žive u miru, izbegavajući zakon umesto konstantnih borbi koje su karatkeristične za mafiju.

foto: Printscreen YouTube

Pet mafijaških porodica se složilo sa nizom zakona koje će sprovoditi preko komisije u vreme kada su se porodice bavile samo zabranjenim aktivnostima kao što su kockanje i šverc alkoholnih pića. Međutim neke nisu bile zadovoljne samo ovim poslovnim poduhvatma i želeli su da započnu nešto mnogo opasnije ali izuzetno profitabilnije.

Na scenu stupa ambiciozni Virdžil Solaco upao i osnovao novi posao za proizvodnju i prodaju narkotika, čak je izgradio infrastrukturu na Siciliji, ali da bi prodao proizvod bila mu je potrebna baza u Njujorku. Međutim, da bi mu bilo dozvoljeno da radi u Njujorku mora da ima podršku najmanje jedne od porodica, ali što je najvažnije, potreban mu je blagoslov Don Korleonea.

foto: Printscreen

Nakon što dobije podršku porodice Titalija, on se sreće sa Don Vitom. Kao što znamo, Korleone je bio od početka protiv te ideje, ali je on želeo da vidi šta Solaco hoće da kaže. Na žalost, tokom sastanka Sani pravi vitalnu grešku i pokazuje svoje interesovanje za posao.

Ovaj mali incident dao je Solacu sve što mu je bilo potrebno da nastavi sa svojim planovima, a malo kasnije se desio atentat na Don Vita. On to jedva preživljava, izvukao se bukvalno za dlaku. Dok se on oporavlja u bolnici, glavni je njegov najstariji sin Soni koji je drzak i naprasit. Međutim, njega ubijaju na naplatnoj rampi gde su ga izbušili kao švajcarski sir.

Sonijeva smrt je ono što dovodi Don Vita do prelomnog trenutka da konačno reši celu situaciju jednom zauvek, na tom bitnom sastanku. Međutim, pre nego što analiziramo kako je Vito znao da je u pitanju Barzini, važno je znati ponešto i o likovima Filipa Tatalje i Emilija Branzina.

foto: Printscreen/Youtube

Filip Tatalja je bio osnivač mafijaške porodice Tatalja, jedne od pet velikih porodica Njujorka. Iako je u početku bio donekle voljen i poštovan od strane drugih, njegova pohlepa je rasla, a njegove neprijatne osobine postale su nepodnošljive pa su ga drugi Donovi jedva trpeli.

On bi stalno gunđao, cvileo i žalio se na svoj posao koji je morao da vodi. Od svih pet Donova, on je smatran najslabijim jer se stalno oslanjao na druge - bilo da je u pitanju konstantno odobravanje i podrška Don Barzinija, kao i potreba da njegovi sinovi urade većinu posla za njega, što ne znači da je Tatalja bio potpuni moron, on je ipak uspeo da postane jedan od pet glavnih šefova njujorške mafije, a to ipak ne može svako.

foto: Printscreen/Youtube

Don Emilio Barzini je bio glavni, kao i osnivač kriminalne porodice Barzini, jedne od ako ne i najmoćnije porodice, koja je u kriminalnom podzemlju skoro jednaka porodici Korleone. U ranim danima Barzini je bio jedan od kaposa don Đuzepea Maripose, međutim zbog postupaka njegovog bivšeg dona on je postao nezadovoljan zbog svog trenutnog položaja. Nakon što je Mariposa krenuo u rat sa Vitom Korleoneom, Barzini je poslat da ubije Vita na paradi. Međutim, čini se da je Vito imao mnogo sreće i uspeo je da preživi taj napad, ali jenjegova osveta je bila brza i smrtonosna. Barzini je znao da će, ako treba da zadrži vlasti ili još bolje, da je kasnije preuzme, morati da se odvoji od svog moćnog Dona i prihvati novu smenu vlasti pa je izdao Mariposa i preuzeo organizaciju i preimenovao je u kriminalnu porodicu Barzini.

Barzini je definitivno bio jedan od najlukavijih i najinteligentnijih šefova, odmah posle Vita. Njegov progresivan stav prema poslu i nedostatak vere u onim stvarima koje smatra zastarelim idealima lojalnosti, discipline viteštva ili čak časti, sve ga je navelo da se fokusira na jednu stvar - profit.

foto: Printskrin

On je frustriran jer neki od drugih donova i dalje veruju u ove principe i drže se svoje tradicije koja ih u njegovim očima ograničava da bi uvećalii svoj potencijalni profit, kao i moć. Barzini bio veoma elokventan i harizmatičan čovek koji se ponašao kao veoma ljubazan i nadasve džentlmenski nastrojen čovek, ali iza svih duhovitih opaski u društvu, bila je vrlo dobro skrivena njegova prava izdajnička priroda i bezobzirnosti. Tataljina priroda je bila drska i nekako varvarska, Barzini je bio proračunati strateg koji pribegava opreznijim i makijavelističkim taktikama. Kada su Dona Korleonea umalo lišili života i dok se opravljao od napada, njegov sin Soni je napadnut, a Solacov plan je počeo da dobija konačni oblik, ali Don nije očekivao da će Vito preživeti i da će Soni tako žestoko uzvratiti.

foto: Printscreen/Youtube

Solaco se još uvek nadao da će ubediti Majkla da ubedi Sonija da sklopi dogovor, ali Majkl ga ubija i beži na Siciliju tako da se sada Sani upleo u kriminalno podzemlje u naizgled beskrajni sukob sa drugim porodicama. U naizgled zamršenom zapletu koju je odigrao Tatalja, Sani je ubijeni i ovog puta su se pobrinuli da završe posao. Porodica je izgubila svog vođu i sada su u veoma teškom položaju, a to je i trenutak kada Vito skupi koliko, toliko snage da konačno reši sve i sklopi mir sa pet porodica da bi preživeo, čak i ako je to znak slabosti i moraće da se zadovolji sa bilo čime što mu daju bi sklopio mir. Međutim, ovo je samo delimično tačno.

Vito je zaista tražio mir, ali to je samo da bi mogao da vrati svog sina Majkla sa Sicilije. Saznao je da je Majkl umešan u porodični posao tako da nema drugog izbora osim da ima on preuzme posao. Vito je takođe znao da je zbog njegovog trenutnog položaja porodica bila preslaba da bi se suočila sa toliko neprijatelja iz različitih pravaca. Vito je zaista želeo taj sastanak, što da bi bezbedno vratio Majkla, što da bi otkrio ko je odgovoran za sve.

foto: Printscreen/Youtube

Zamršeni napadi na porodicu Korleone bili su izuzetno precizni i smrtonosni da čak i previše pogotovu za čoveka kakav je Filip Tatalja, koji nikada nije imao dovoljno hrabrosti da sam uradi tako nešto. Zbog toga je Vito znao da je nešto mnogo zlokobnije i lošije.

Komisija je osnovana kao vladajući organ mafije u Sjedinjenim Državama i trebalo je da se koristi kao efikasan način za pregovaranje i koordinaciju različitih aspekata kriminalnog podzemlja. To je bilo mesto gde bi šefovi kriminalnih organizacija širom zemlje morali da reše svoje nesuglasice kako bi izbegli bilo kakva nepotrebna neprijateljstva.

Glavni cilj komisije je bio da obezbedi da sve porodice mogu da vode svoje poslove u isto vreme uvećavajući svoj profit, pa čak i pomažući jedni drugima da napreduju u nekim slučajevima i tu komisiju je zapravo osnovao Vito Korleone. On je uspeo da to uradi tokom perioda poznatog kao pacifikacija Njujorka (smirivanje situacije u Njujorku). Kako su svi aspekti pokriveni, sada je red da se vidi kako je Korleone razmišljao i kako je tekao njegov proces.

foto: Printscreen/Youtube

Don Vitov proces razmišljanja na sastanku - on je imao dva cilja, prvi je bio da sklopi bilo kakav dogovor sa ostalim Donovima da vrati Majkla. Drugi je bio da stekne razumevanje šta se zaista dešava i tako pod maskom da želi mir da bi vratio sina i naslednika imperije Korleone, hoće da otkrije celu šemu.

Vito počinje sastanak "bacajući" svoje karte na sto, on kaže da je je voljan da se sve vrati na način na koji je bilo pre, pogotovo jer je ovaj rat koštao obojicu njihovih sinova života. Zanimljivo, ali Barzini hvali Vitovu skromnost i karakter, međutim, brzo prebacuje diskusiju sa gubitaka koje su pretrpeli i preusmerava razgovor ka Vitovom odbijanju trgovine narkoticima, u kojem Tatalja takođe brzo komentariše skoro kao da mu je rečeno šta da kaže i kada da to kaže. ali to postaje još očiglednije nakon što Vito navede svoje obrazloženje svog odbijanja koje je veoma razumno. Barzini se ubacuje i počinje da odbacuje Vitovo staromodno rezonovanje i počnje da priča o starim i novim danima i da oni sada mogu da rade šta hoće.

foto: Printskrin

To je bio prvi nagoveštaj koji je Vito imao da su i Tatalja i Barzini umešani. Kako je sastanak odmicao, Barzini je počeo nenamerno da otkriva sve više i više. Pored sumnjivog stalnog kontakta očima između Barzinija i Tatalje, nagoveštavajući da suptilno komuniciraju.

Verovatno najočigledniji trag koji je Vito imao i koji mu je omogućio da shvati da je to zapravo Barzini sve vreme kada je rekao: "Odbijanje nije prijateljski čin. Ako je Don Korleone imao sve sudije i političare u Njujorku onda mora da ih deli, sve što je voleo se koristi..."

Iako je to veoma suptilno, Barzini je zapravo pretio Vitu kada je rekao da odbijanje nije čin prijatelja ili izjavom da Vito mora da deli svoje veze, on zapravo daje ultimatum Korleoneu ili da prihvati i bude prijatelj ili odbije i bude neprijatelj. Pored raznih drugih faktora kao što su i Barzinijev i Tataljini suptilni govor tela, fraze i govor koji su koristili - sve to je potvrdilo Vitove sumnje. Takođe, Vito i Barzini imaju istoriju još od ranije, kada je Barzino bio samo član u organizaciji Dona Maripose i kada nije uspeo da ubije Vita. Čak i nakon što su sklopili mir, Barzini je imao aspiracije da preuzme vlast od Vita kao najmoćnijeg Dona u zemlji i to je mogao učiniti samo ako je imao Korleoneove veze.

foto: Printscreen/Youtube

(Kurir.rs / Priredila Aleksandra Miletić)

