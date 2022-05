OVO SU NAJVEĆE TAJNE ZORANA RADMILOVIĆA: Pred smrt hteo da napusti Radovana Trećeg, otkazao predstavu jer nije dobio stan!

Zoran Radmilović i danas je jedan od najomiljenijih srpskih glumaca iako nije među nama već 37 godina. Radmilovića su svi voleli zbog njegovog neverovatnog talenta za glumu i improvizaciju kojom je lako terao sve prisutne da zacele od smezha.

Zoran Radmilović rođen je na današnji dan, 11. maja, 1933. godine, a za života ostao je upamćen po brojnim ulogama koje je imao poput uloga u filmovima "Maratonci trče počasni krug", "Majstori, majstori", "Majstorska radionica", "Radovan III" i "Kralj Ibi", a od kojih je najpoznatija svakako uloga Radovana u predstavi "Radovan III", koja je na neki način i obeležila njegovu karijeru.

Proško je već više od 48 godina od premijere predstave „Radovan Treći“. Nažalost, ona se ne igra već 36 godina. Odlazak legendarnog Zorana Radmilovića, koji je tumačio naslovnu ulogu, označila je njen kraj. Malo ljudi zna da je on želeo da ode iz matičnog pozorišta.

foto: Dušan Milenković, Arhiva Ateljea 2012

- Najavio mi se da dođe da razgovara sa mnom. Tad sam bio upravnika JDP. Tražio je da sastanak bude diskretan. Hteo je da promeni pozorište i da iz Ateljea 212 pređe u JDP. „Neću više da izigravam glupog Avgusta“, rekao mi je Zoran. Želeo je da igra Čehova, Šoa, Šekspira, Dostojevskog... Nažalost, nije došao u JDP, sledeće godine se razboleo - rekao je Voja Brajović.

foto: Arhiva Ateljea 2012

Dramski pisac Dušan Kovačević napisao je „Radovana Trećeg“ kao završni rad na četvrtoj godini. Od početka mu je želja bila da naslovnu ulogu igra upravo Radmilović. Predstava je izvedena tačno 299 puta.

Mesec i po pred smrt odigrao je poslednju predstavu.

foto: Marina Lopičić

Dragan Nikolić, glumac

STIGAO I PRLE KAO GOST

Zoran Radmilović je junake iz „Otpisanih“ - Prleta, Tihog i Mrkija - zvao „tri praseta“. Na jednom izvođenju Dragan Nikolić je odlučio da dođe kao gost iznenađenja.

- Svi ostali glumci su znali da ću ja ući na scenu sem njega. U trenutku kad je on to rekao, ja pokucam na vrata. Uđem privatno obučen i kažem: „Druže Radovane, mene su poslali s televizije da se izvinim“. Radmilović je samo rekao: „Prle“ i pao u nesvest - ispričao je davne 1993. Dragan Nikolić, koji je odmah potom pobegao sa scene, u emisiji „Nivo 23“.

foto: Arhiva Ateljea 2012

Milan Caci Mihailović, glumac

ZA MEKSIKANCE SMO IGRALI BALET

Atelje je gostovao u Meksiku, a naši glumci su želeli da se kupaju u bazenima koji su bili u okviru hotela preko puta. To kažu Miri Trailović, a ona pravac kod direktora hotela i, znajući da u Meksiku od svih umetnosti cene samo balet, kaže mu da je tu baletska trupa iz Beograda. E sad, možete zamisliti kako je to izgledalo kad se pojavila trupa „baletana“ sa Mirom na čelu. Bili su tu Milutin Butković, Taško Načić, Zoran Radmilović...

foto: Arhiva Ateljea 2012

Dušan Kovačević, dramski pisac

OTKAZAO PREDSTAVU JER NIJE DOBIO STAN

Pitao me je jednom dok smo bili u „Srpskoj kafani“ da li ja, kao autor teksta, imam nešto protiv da se predstava te večeri ne odigra: „Nemam drugi način da se borim za ono što mi pripada. Danas na zboru radnih ljudi nisam dobio rešenje za stan, iako mi je ono, ti to dobro znaš, obećavano deset godina. Važno mi je samo da me ti podržiš. Za ove ostale me baš briga.“ Rekao sam da ima moju punu podršku. Predstava se nije odigrala, a nju smo platili on i ja iz svog džepa.

Tomo Kuruzović, glumac

REPLIKA „ČLAN BIBLIOTEKE“ KUPLJENA ZA TURU VINJAKA

Kad sam igrao „Petoricu pod barjakom“, Zoran je uvek dolazio iza zavese, stavljao dupli vinjak pored sebe i gledao me. „Prošli put si pričao nešto o bibliotekama?“, upitao me je jednom Zoran. „Jeste“. „E, da se ti i ja nešto sad dogovorimo. Da ti meni prodaš to o bibliotekama da ja to govorim“. I tako mu to „članstvo“ prodam za turu vinjaka. Tako je nastao „član biblioteke“.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume