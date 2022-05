RADUJEM SE ŠTO ĆU POSTATI DEDA: Dragan Mićanović o DETALJIMA treće sezone serije DUG MORU, pa otkrio s kim najviše voli da radi

Glumac Dragan Mićanović trenutno je u Crnoj Gori, gde snima treću sezonu popularne serije "Dug moru".

On u ovom ostvarenju tumači glavni muški lik, Perišu, a u razgovoru s novinarima, otkrio je kako se snimanje odvija i šta možemo da očekujemo u nastavku serije.

Kako kaže, s obzirom na to da se snimanje odvija pored mora, nije mu toliko naporno.

Kada je u pitanju razvoj lika koji tumači i ono što će mu se nadalje dešavati, glumac kaže:

- Mislim da Periša najmanje dolazi sebi. Jeste on i suprug i otac i u ovoj trećoj sezoni, i mislim da će ponajviše biti baš to. Iako cela Perišina linija pokušava da zaštiti porodicu na razne načine, pa i lažima i skrivanjem raznih stvari pod tepih, i to će se u trećoj sezoni nastavaiti. Ti duhovi prošlosti koji ga stalno proganjanju u ovoj sezoni preko ćerke će najviše doći na naplatu.

Glumac je otkrio i da će publika u nastavku imati prilike da gleda i novog negativca.

- U trećoj sezoni mislim da će biti velika borba, a imamo novog angatonistu koji nam zapetljava živote. Tako da se porodica Šćepanović suočava sa dve opasne struje, ali to Olga nosi, ćerka moja. Ona je ta štriga i povezuje sve to. Ona zna više. Periša evo već tri sezone ne veruje, a da li će poverovati u trećoj, verujte - to ni ja ne znam. Ono što znam, desiće se borba u vremenu, u tom drugom prostoru. Ali to bolje da pitate autore šta su smislili po tom pitanju - kažu da će biti interesantno i ja im verujem.

Ono što je u ovom trenutku još poznato kad je u pitanju treća sezona "Duga moru" jeste da je Perišina ćerka Olga, koju igra Ana Lečić, trudna. Kako kaže, Periša se jako raduje tome što će postati deda.

- Jako je srećan zbog toga, te scene nismo snimili i mislim da je srećan što će postati deda.

Mićanović se dotakao i saradnje s kolegama, te je otkrio s kim najviše voli da radi.

- Sa Sekom je privilegija raditi - legenda. Dve predstave koje igram u JDP, obe igram s njom. Nemamo mi mnogo mogućnosti da delimo kadar sa legendama. Kad god imam mogućnost da igram ili snimam sa Sekom, to je... Nema mnogo pandana tome, čak ni u svetu - odlučan je.

Ipak, prisetio se i svoje prve uloge i toga koliko je imao sreće da mu partneri tada budu najveća imena domaćeg glumišta.

- Skoro sam probirao po mislima i setio sam se svoje prve uloge - prvog potpisanog profesionalnog ugovora TV film "Sile u vazduhu". Moji partneri su bili Olivera Marković, Bata Stojković, Zijah Sokolović, Pera Božović, Ružica Sokić, Danica Maksimović i Pera Kralj. Kad krenete karijeru tako, onda možete samo da pomislite "Ti, srećni gade!" - našalio se glumac.

