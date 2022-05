ČOVEK KOJI JE OBUČAVAO ŠURDU ZA ULOGU U VRUĆEM VETRU: Zove se Aca Brica i evo šta je sve pokazivao legendarnom Smokiju! (VIDEO)

Kada se malo "zagrebe" ispod površine manifestacije otkrivanja postamenta našem poznatom glumcu Ljubiši Samardžiću Smokiju u Niškoj Banji, može se zaključiti da je to mesto u tom trenutku bilo stecište nekog finog i otmenog sveta.

To i ne bi bilo toliko čudno da takve slike gospodskog Niša nije "pojela" svakodnevnica poslednjih godina pa je ovaj skup bio zapravo zbir starih merila vrednosti i tradicije.

Bili su tu gimnazijalci s kojima je popularni Šurda iz "Vrućeg vetra" sedeo u klupi, njegovi drugari iz Niške Banje, stari prijatelji i prijateljice njegovi, ali i supruge Mirjane koja je takođe prisustvovala s porodicom.

Podizanje postamenta inicirala organizacija "Katena mundi".

Među svima njima izdvojio se Rastko Manojlović, poznatiji kao Aca Brica, Ljubišin prijatelj i frizer koji ga je podučavao svim onim finesama frizeraja koje je kasnije Šurda odlično odglumio u čuvenoj seriji "Vruć vetar". Acini prijatelji čak kažu da je glumac "skinuo" i Acine pokrete za tu ulogu koja je nekada zasmejavala celu bivšu Jugoslaviju.

- Bili smo toliko dobri prijatelji da mi je njegova majka bila glavna kuvarica kada sam se oženio. To vreme je bilo divno vreme. meni je uža specijalnost muški frizer. I ja sam svima pa i njemu doterivao frizure. Tada nije bilo kao sada da se muškarci šišaju maltene do glave, nego spram oblika lica pripadala je i neka frizura što je on kasnije iskoristio. Ja sam mu doterivao frizure pre nekih filmova i kada je došao na red "Vruć vetar". I on se raspitivao kako se hvata kosa prilikom šišanja, kako se sapuna brada i mnoge druge stvari tako da sam mu ja sve to pokazao, a on je kasnije upotrebljavao u ulozi.

Lepo je to vreme bilo. Živeo je u vili "Dubrovnik", ja sam imao radnju u Hotelu "Partizan", a njegova mama poslastičaru tu blizu. tako smo u buradima donosili led i mešali zajedno sladoled. Ipak, posao poslastičara nije bio za njega, nije mogao da ostavi glumu, iako je u to vreme bilo izuzetno teško biti umetnik - priča Aca Brica, sav srećan što se postament Ljubiše Samardžića, a u ulozi Borivoja Šurdilovića postavio u Niškoj Banji.

Na manifestaciji je bila i cela njegova porodica na čelu sa suprugom Mirjanom koja je dovela ćerku, zeta i četvoro unučadi koji su već odrasli. Njegova životna saputnica kaže da je popularni Smoki bio potpuna suprotnost u životu od uloge Šurde jer je bio vredan i radan, a nikako prilenj.

Ljubiša Samardžić je rođen 1936. godine u Skoplju da bi dečaštvo i mladost proveo u Niškoj Banji odnosno Nišu gde je išao u Gimnaziju. dao je brojne zapažene uloge, a umro je 2017. godine.

