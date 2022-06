ŠUŠLJIK SE PONOVO OGLASIO NAKON PRIČE DA JE UKRAO SKORO 6 MILIONA: Izdao novo saopštenje! Evo šta je imao sada da kaže o slučaju

Protiv producenta "Južnog vetra", glumca Gorana Šišljika, pokrenuta je istraga zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 5.840.021 dinara producentskoj kući - privrednom društvu "Eye to Eye" doo, čiji je on direktor i odgovorno lice.

Nakon ove vesti oglasio se i sam Šušljik, koji je rekao da je ovaj slučaj u procesu još od 2018. godine, da bi malo potom imao šta da doda i na Tviteru.

- Nemam komentar, to je u sudskoj fazi još od 2018. godine. Prvostepena presuda je donešena, čeka se drugi stepen. Ja sam dao izjave nadležnim organima, to je sve što mogu da kažem. Do drugog stepena ne znamo kad će doći, to zavisi od suda - rekao je prvobitno Goran Šušljik za "Blic", da bi potom na pomenutoj društvenoj mreži objavio i svoje, kako je rekao, zvanično saopštenje:

Saopštenje za javnost: Činjenica da mi je pošta iz Višeg javnog tužilaštva stigla dva sata kasnije od informacija koje su preneli mediji govori sve o svemu. O tome gde, i na koji način, život i naše društvo egzistiraju. To je ujedno i pozadina slučaja. To je moje saopštenje. — goran susljik (@goransusljik) June 13, 2022

Saslušanje osumnjičenog zakazano je za početak sledećeg meseca u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Krivičnu prijavu protiv osumnjičenog tužilaštvu je podnela je Uprava kriminalističke policije, Odeljenje za borbu protiv korupcije.

