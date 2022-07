PLATILI SU MI TRI PUTA MANJI HONORAR, A NJEMU NISU DALI NI DINARA: Milica Kovačević doživela neprijatnost na poznatom festivalu

Književnica Milica Vučković optužila je Varju Đukić, organizatorku Međunarodnog književnog festivala "Odakle zovem“ u Podgorici, koji se održava u drugoj polovini juna i početkom jula, da joj nije isplaćen adekvatan iznos honorara, koji treba da dobije kao učesnica.

- Reč je o festivalu na kakvom sam bila u Podgorici, koji je festival podržan od strane brojnih velikih sponzora, Tradukija, ambasada, organizacija, i ostalih. Igrom slučaja poznajem neke ljude iz tih organizacija koji podržavaju taj festival, i igrom slučaja sam saznala kolike honorare odvajaju za nastupe i autore. Već sam bila gost nekolicine takvih događaja u zadnjih par godina. Iako sam nekoliko puta pre dolaska u Podgoricu organizatorku festivala, Varja Djukic, pitala za visinu honorara, nikada nisam dobila odgovor, uvek neko okolišanje - napisala je Vučkovićeva na svom fejsbuk profilu i dodala:

- Honorar i ugovor sam dobila veče nakon nastupa, veče kada krećem kući, u iznosu makar tri puta manjem od honorara koji saznajem da treba da bude za taj rang festivala i sponzora. U redu. Uzimam honorar i ne bunim se, jer mi je - neprijatno, a i jer je manje važno. Ne glumim zvezdu i razumem da su okolnosti možda drugačije. Možda je honorar, prosto, toliki. Jer je moja krivica što sam dozvolila da budem izmanipulisana i da dogovor ne utanačim sve do samog dolaska - piše Milica Vučković na svom Fejsbuk profilu.

Međutim, ni glumac i književnik Feđa Štukan nije prošao bolje od koleginice. Kako objašnja Milica on nije dobio nikakav honorar za dolazak na festival.

- Najgora stvar je što moj prijatelj i delom kolega, Feđa Štukan, nastupa isto veče na istom frstivalu. Varja je Feđu zvala preko mene, videla je da se družimo i da je njegova knjiga "Blank" regionalno popularna. Feđa se, naravno odaziva na poziv i u Podgorici provodimo fino veče. Međutim, ujutru odlazimo iz hotela (hvala Cue hotelu i bivšoj menadžerki koja sada živi na Sejšelima i koja kaže da je odlučila da bude sponzor festivala kada je videla da nas dvoje dolazimo, i hvala svom osoblju divnog Cue hotela), i sabiramo utiske - piše književnica i dodaje:

- Naravno, dođemo do toga da pomenemo honorar, jer je meni sve vreme relativno neprijatno što sam cimala čoveka da dođe, ako je i sam dobio tako mali honorar, jer se osećam kao posrednik u celoj toj priči. Međutim, ispostavlja se da je epilog još bolji. Feđa nije dobio nikakav honorar niti su mu plaćeni putni troškovi. Zapucao čovek iz Sarajeva do Podgorice i nazad - za džabe, o svom trošku. Zašto nije dobio honorar, pa - nije pitao. To su one situacije u kojima vam je, ako ste takav čovek, sramota da tražite svoje pare.

