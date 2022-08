Peđolino ističe da roditelji ponesu hranu od kuće kako bi imali da priušte detetu neku igračku ili suvenir.

"Skupiš crkavicu da odvedeš dete na more u nadi da će lakše prezimiti zimu Čučiš celu noć u autobusu da bi dete spavalo na dva sedišta..poneseš od kuće sve što može za hranu da bi detetu kupio neku glupost uveče na šetalištu. Nosiš ga u pet ujutro na plažu da udiše jod. Naravno, mi smo paradajz turisti, kad dođemo kući, hvalimo se kako smo se baš proveli i odmorili", izjavio je Peđolino.

02:05 PEĐOLINO OČITAO LEKCIJU SVIMA KOJI OSUĐUJU PARADAJZ TURISTE: Niko ne razmišlja kad kritikuje da li ti roditelji imaju bolesnu decu

Autor i voditelj emisija za decu objasnio je u emisiji "Puls Srbije" svoju izjavu a potom rekao da svako ko kritikuje ne razmišlja da li ti "paradajz turisti" imaju decu koja boluju od respiratornih bolesti kojima bi more pomoglo da lakše prezime zimu.

- Ovo je priča koja se provlači već dugo. Niko ne razmišlja kad kritikuje "paradajz turiste" o deci koja boluju od respiratornih bolesti a njih je neverovatno mnogo. Roditelji znaju da će more nešto da uradi tom detetu. Ima onih koji imaju da plate hotele, ali ima i onih roditelja koji nemaju. U Prčnju vi vidite gomilu roditelja koji iznose decu u 5 ujutru koji iznose decu na plažu da dok spavaju udišu svež vazduh. To nisu paradajz turisti, to su ljudi koji su skupili novac da olakšaju život svojoj deci - rekao je Peđolino.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:58 NE NOSITE PEČENU PILETINU I PARADAJZ: Nada Macura UPOZORAVA da na putovanjima ne radite NEKOLIKO STVARI! Ovo leto bilo je najžešće