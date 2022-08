LJUDI NE VOLE DA POMINJU IME JUGOSLAVIJE! Boris Isaković o Slobi i novoj ulozi: Bio sam pionir i Jugosloven! Meni je to ostalo

Na Sarajevo film festivalu poslednjeg dana premijerno je prikazan novi film "Praznik rada" reditelja Pjera Žalice. Deo sjajne glumačke ekipe, koju predvodi zvezda serije "Močvara" i bosanski glumac Muhamed Hadžović, jeste i Boris Isaković.

Profesor na Akademiji i dramski umetnik iz Novog Sada sjajno je odigrao Savu iz Kanade, a za Kurir govori o planovima, prošlogodišnjoj nagradi Srce Sarajeva za ulogu Slobodana Miloševića u serije "Porodica", ali i o ostvarenju "Heroji radničke klase", prikazanom na Filmskim susretima u Nišu.

Šta za vas predstavlja Praznik rada?

- Bio je to nekada važan praznik. Naravno, postoji i sada, ali je, čini mi se, u Jugoslaviji više značio. Kroz vizuru tog praznika, film pokušava da nas uveže da smo svi zajedno nekad slavili i bili jedno.

Interesantno je to da se Praznik rada slavi u svetu tako što se protestuje, a kod nas se ide na izlet i na roštilj. Film počinje kao komedija, a onda se sve pretvara u tragediju...

- O tome se i radi u filmu. To je naš specifikum. Mi stalno pričamo o tome. Kao da smo počeli da se hranimo time i ništa ne radimo da to promenimo. Nadam se da će film imati dobru distribuciju i u Srbiji i da će moći da se vidi što više ljudi.

Film je regionalna koprodukcija. Mislite li da će spojiti prostore bivše Jugoslavije?

- Ne bih film nazvao eks-jugoslovenski, a regionalno mi se još manje sviđa. Mogu da shvatim da ljudi ne vole da pominju ime Jugoslavije, ali ja sam se tako opredeljivao kao mlad. Bio sam pionir i opredeljivao sam se kao Jugosloven. Meni je to ostalo. Ne mogu protiv toga.

Na konferenciji za medije ste priznali nešto što muškarci retko rade, a to je da ste plakali nakon ovog filma.

- Plakao sam, duboko me je dirnuo ovaj film. Budući da tolike godine mi živimo kako živimo. Čovek se zapita zašto je to sve bilo nužno i kada će sve to prestati. Ovaj film nedvosmisleno sve to govori. Sve je počelo kada smo mi bili vrlo mladi, sada, iako nismo, to još vek traje. Da li je potrebno izgubiti tolike živote zarad čega? Ne mogu da se izborim sa emocijom koja me dotakne u tom momentu.

Što vas je progonio Milošević i uloga Slobodana Miloševića, koju ste odigrali u seriji "Porodica", nastaloj u produkciji "Fajerflaj"?

- Šalio sam se na konferenciji. Molio sam Pjera da ne igram istu ulogu.

Prošle godine ste u Sarajevu nagrađeni za najboljeg glumca u kategoriji TV serija. Da li ste zadovoljni uspehom serije "Porodica"? Prikazana je u Americi i Australiji...

- "Porodica" je već ušla u istoriju. Veoma sam zadovoljan radom s Bojanom Vuletićem i Milanom Marićem. Obožavao sam scene koje smo imali kao Sloba i Čeda.

U bioskopima treba da bude prikazan film "Heroji radničke klase", koji ste producirali.

- "Heroji radničke klase" prikazani su na Berlinskom filmskom festivalu. Bilo je to veliko iznenađenje za celu ekipu, jer je opštepoznato da smo film radili bez ikakvih sredstava, a stigao je u Berlin. Super je ispalo što sada, posle Sarajeva, idem u Herceg Novi, gde će se prikazati filmovi "Praznik rada" i "Heroji radničke klase". Šta ćete bolje.

Otkud to da uđete u producentske vode?

- Miloš Pušić je moj veliki prijatelj, kao i moje supruge Jasne Đuričić. Taj scenario je stajao dugo, nije prolazio na konkursima. Odlučili smo da ga više ne stavljamo u fioku, već da se udružimo i radimo. Producentski okviri su došli kasnije. Teško da će film zaraditi neki novac. To je bila ideja Miloša Pušića da stignu naknade za naš rad, jer smo radili besplatno.

Da li razmišljate da sa suprugom Jasnom producirate neku seriju koja će se ticati Novog Sada i tog mentaliteta?

- Sa našim studentima radimo puno u pozorištu poštujući njihove izbore. Nije važan kraj u kome ste, već priča koju pričate i tema kojom se bavite. Najvažnije je da ljudi koji rade budu zagrejani za tu temu.

Poruka za mlade glumce je da pozorište treba da bude baza?

- Apsolutno. Mi smo odrastali tako i verujem da tu može da se stekne prava baza. Neko ko kroz rad na Akademiji uđe u pozorište, neće imati nepoznanice. Filmom može da vlada samo glumac koji se dobro vlada u pozorištu.

Igrali ste Radovana Karadžića i Slobodana Miloševića, a u nova dva filma radnika. Istorijske ličnosti ili običan čovek, šta nosi prevagu?

- Svakako ovo sada, posle odgledanog "Praznika rada" i uzbuđenja, a i ovoga sam se naigrao. Skloni su ljudi da vas strpaju u neki fah, a meni je drago što se ovim filmom to promenilo. Daj bože da sam završio sa tim istorijskim ličnostima.

Da li možete da nas pozdravite za kraj kao Milošević?

- Posle ovog filma ne bih mogao.

