RAĐANJE DECE U KUĆI ZMAJEVA ZNAČI SAMO JEDNO Evo 8 neverovatnih činjenica o nastavku hit serije IGRA PRESTOLA od kojih zastaje dah

Prošle su tri godine otkako smo poslednji put posetili Vesteros na eksplozivnom finalu osme sezone "Igre prestola". Spin-off serijal "Kuća zmaja" vraća nas u zemlju vatre i krvi u priču smeštenu 200 godina pre događaja iz "Igre prestola".

"Kuća zmaja" je priča o dinastiji Targarijen i zasnovana je na romanu "Vatra i krv" Džordža R. R. Martina.

To je priča o porodici u ratu, zmajevima i tragediji. Ima isti pejzaž, istu inspiraciju i slične tonove kao Game of Thrones, ali je i sopstvena emisija sa drugačijom pričom.

Evo 8 iznenađujućih činjenica o "Kući zmaja"...

1. To nije prva spin-off ideja "Igre prestola" Još 2018. godine, planovi za seriju naslednika Igre prestola počeli su emisijom pod nazivom "Krvavi mesec". Radnja je smeštena u Doba heroja i Dugog viteza, a čak su i snimili pilot.

Međutim, Džordž R.R. Martin malo učestvovao u stvaranju – serija je bila zasnovana na vremenskom periodu koji se samo usputno pominje u njegovim knjigama – i kada je snimljena pilot epizoda, HBO je odlučio da ne napravi seriju.

Voditelj emisije "Kuće zmaja" Rajan Kondal smatra da je dugotrajan proces izbora prve spin-off emisije Igre prestola bio vredan čekanja.

- Ovo je bila emisija koja je nasledila zbog koje je Džordž bio najviše uzbuđen - rekao je Kondal, govoreći na Comic Conu.

- Uranja u priču o dinastiji Targarijen. To je nešto o čemu čujemo u Ice of Fire, originalnoj knjizi, ali nikada ne dobijamo pravi osećaj za to. Ova serija počinje na vrhuncu, na vrhuncu dinastije, sa svim njihovim bogatstvom i uticajem; i najviše zmajeva koje će ikada imati! To je neposredno pre nego što cvet počne da silazi sa ruže.

2. Stiže još spin-off serija Game of Thrones Možda još nije na skali Marvel univerzuma, ali ako ste voleli Game of Thrones, izgleda da bi trebalo da bude mnogo serija naslednika u narednih pet godina.

HBO je počeo da radi na seriji zasnovanoj na avanturama Džona Snoua, smeštenoj po završetku Igre prestola.

U planu je i serijal o pomorcu Korlisu Velarionu, pod nazivom "Morska zmija", serijal o kraljici ratnici Nimeriji i adaptaciju "Zakucavanja i jajeta", serije romana Džordža R. R. Martina smeštenih pre Igre prestola. A ako to nije bilo dovoljno, trenutno se razvijaju i tri animirane serije.

3. Kuća zmaja zasnovana je na istinitoj priči o Engleskom građanskom ratu, Anarhiji

U razgovoru sa fanovima na Comic Con-u 2022, Džordž R.R. Martin je objasnio kako je Kuća zmaja inspirisana stvarnim događajima koji su se odigrali u 12. veku.

- Igra prestola je bila veoma labavo zasnovana na Ratu ruža. Ova emisija je zasnovana na ranijem periodu engleske istorije, nazvanom Anarhija - rekao je Martin.

- Henri I, kralj Engleske, njegov jedini zakoniti sin, utopio se dok je pokušavao da pređe engleski kanal. To mu je ostavilo samo jedno zakonito dete, njegovu ćerku Matildu. On ju je imenovao svojom naslednicom i naterao sve gospodare Kraljevstva da se zakunu. A kada je on umro, većina gospodara kraljevstva je zaboravila na tu zakletvu ili je rekla: 'Ne, ne važi'. Njen rođak, Stiven, tada prelazi kanal i preuzima kontrolu. Počinje ovaj period, Anarhija, gde su se Matilda i Stiven borili. To je bila inspiracija.

4. Džordž R. R. Martin misli da je serija poboljšala njegovu knjigu

Martin je odgledao devet epizoda od 10 iz prve sezone Kuće zmaja i serija je dobila dvostruki palac gore od organizatora prestola.

On čak veruje da je emisija donela neka poboljšanja u njegovoj knjizi sa likom kralja Vizerisa, kojeg igra Pedi Konsidin.

- Godinama, kao što se neki od vas sećaju, govorio sam da je TV verzija Shea, kako je tumačila Sibel Kekilli, dublji, bogatiji i nijansiraniji lik od Shea u mojim romanima - napisao je na svom blogu. .

- Na sličan način, veoma sam impresioniran verzijom iz serije Kralja Vizerisa, kojeg glumi Pedi Konsidin, koji tom liku daje tragično veličanstvo koje moja knjiga Vizeris nikada nije postigla.

5. Rođenja su nova venčanja

Ako su venčanja bila signal fanovima I"gre prestola" da je nešto dramatično iza ugla, rođenja imaju sličan uticaj u "Kući zmaja".

Govoreći o njihovom značaju u emisiji, reditelj Migel Sapočnik je rekao:

- U srednjem veku, rađanje je bilo nasilje. Opasno je koliko god da je. Imate šanse 50/50 da uspete. Imamo veliki broj rođenih u emisiji i u suštini smo odlučili da im damo različite teme i istražimo ih iz različitih perspektiva na isti način na koji sam ja uradio za gomilu bitaka na prestolima.

6. Ima 17 zmajeva!

Na vrhuncu smo vladavine Targarijena, što znači da zmajeva ima u izobilju. I nijedan trošak ili trud nije pošteđen da se ovim stvorenjima daju sopstveni izgled i ličnosti.

- Na vrhuncu ovoga ima njih 17. Važno je razlikovati ih i to je bila jedna od najranijih stvari na kojima smo počeli da osmišljavamo - rekao je Rajan Kondal.

- Džordž, koji piše veoma detaljne knjige, dao nam je opise boje, veličine i starosti. Uzeli smo te stvari i pokušali da ih ekstrapoliramo i dodamo ličnost. Dakle, Karaks je veoma oštar i uznemiren i uvek se kreće i savija, slično kao njegov jahač.

- Iz Siraksa, Karaksa i Vagara napravili smo najvećeg zmaja koji je trenutno živ. Dizajnirali smo zmajeve koje nećete ni videti u sezoni 1. Mnogo toga tek dolazi.

A koja je najbolja? Met Smit, koji igra Dejmona Targarijena, potpuno je nepristrasan u svojoj presudi da je njegov zmaj najbolji.

- Karaks je najbolji zmaj. On je najzgodniji - dodaje on.

7. Kako jašu zmajeve?

Svi smo videli snimke glumaca koji komuniciraju sa zelenim ekranima tokom godina, ali šta se dešava kada zapravo morate da jašete nepostojećeg zmaja?

Mili Alkok, koja igra mladu princezu Reniru Targarjen, je objasnila fanovima na da je to prilično neobično iskustvo.

- Stojite na neččemu što liči na mehaničkog bika kojeg biste našli u baru ili pabu - rekla je Alcock.

- I oni te upregnu i podignu se nekoliko metara od zemlje, a tu su četiri tipa sa duvaljkama za lišće i samo moraš da izmičeš. U tom momentu se osećaš čudno živo, jer proizvodi zvukove dok se kreće. To je čudno. Osećaš kao da je to stvarno živa stvar.

8. Heroji i zlikovci nisu tako jasni Glumci i kreatori "Kuće zmaja" veruju da je u njihovoj emisiji teže otkriti ko su negativci u odnosu na seriju "Igra prestola".

Džordž R.R. Martin je za The Hollivood Reporter rekao:

- Moćno je, visceralno je, mračno je. Kao Šekspirova tragedija. Ne postoji Arija Stark – lik koji će svi voleti. Svi su manjkavi. Svi su ljudi. Oni čine dobro stvari. Oni rade loše stvari. Pokreću ih žudnja za moći, ljubomora, stare rane - baš kao ljudska bića. Baš kao što sam ih napisao.

Govoreći na Comic Conu, on je dodao:

- Nećemo imati nikoga da se zove Lord Evil ili Mr ​​Atrociti ili nešto slično. Ali svakako postoji zlo. Uvek verujem da su najzanimljiviji likovi sjajni likovi, sposobni za velikodušnost i dobri, ali u sledećem trenutku sposobni da budu sebični ili da urade nešto loše.

