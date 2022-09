U BEOGRADU NEMAM OD ČEGA DA ŽIVIM, OD STUDIJA NISAM BIO U GOROJ SITUACIJI: Ispovest našeg glumca koji se posvetio POLJOPRIVREDI

Iako je veoma mlad, glumac Marko Vasiljević je već ostvario zapažene uloge u domaćim ostvarenjima poput filma "Zaspanka za vojnike" i seriji "Ubice mog oca". Posebno ga je vinula u zvezde uloga u seriji "Tajne vinove loze", gde je tumačio lik Marka Smiljanića.

Osim glume, Marko se bavi i poljoprivredom. Naime, glumac poseduje imanje na kome gaji orahe, a sada se osvrnuo na položaj mladog glumca u Srbiji i progovorio o finansijskim problemima.

foto: Miša Obradović

- S tim sam počeo, ali mora puno da se ulaže dok se ne vide prvi prihodi od oraha. Za sada nemam rezultate. Trenutno radim samo ovu predstavu i mislim da od završetka studija nisam bio u goroj situaciji. S tim primanjima je nemoguće živeti kao podstanar u Beogradu. Tek u martu me očekuju tri projekta, do tada gledam da se preorijentišem ne bih li preživeo. Nisam neko ko očajava stoga nastojim da pronađem rešenje - istakao je on za magazin "Story".

Glumac inače ne voli da priča o svom privatnom životu, te je ovom prilikom samo istakao da je srećan u ljubavi.

foto: Nebojša Mandić

- Ne bih o svom privatnom životu da pričam. Reći ću vam samo da sam srećan - zaključio je on za pomenuti medij.

(Kurir.rs/ Story)

Bonus video:

04:48 NAJBOLJE SERIJE KOSTI I TAJNE VINOVE LOZE: Za najbolju muziku posthumno je nagrađen Zoran Simjanović