TRI I PO MESECA NISAM MOGAO DA UDAHNEM VAZDUH KAKO TREBA: Goran Bogdan otkrio zbog čega je BIO U STRAHU i najveći izazov u životu

Jedan od najpoželjniji nežanja na našim prostorima, glumac Goran Bogdan danas proslavlja svoj 42 rođendan. Bogdana naša publika zna po ulozi Mustafe Golubića u popularnoj seriji "Senke nad Balkanom", zatim kao Nikolu Krsmanovića iz "Močvare" i mnogih drugih. Globalna publika ga poznaje po ulozi u seriji "Fargo".

Trenutno je najtraženiji glumac sa ovih prostora, a za ulogu u seriji "Fargo" kaže da je njegovo najsnažnije iskustvo do sada, ali i najveći izazov.

foto: ATA images

-Apsolutno. Kada sam radio 'Pink Pantere' to je ipak bila evropska produkcija, a ovo je visoka klasa, A-liga - rekao je Bogdan u razgovoru za Večernji list.

-Na setu je 300 ljudi, to izgleda kao Fordova serijska proizvodnja automobila.

Kaže da je usled tako velike produkcije bio prestrašen svaki dan.

-Tri i po meseca nisam mogao da udahnem vazduh kako treba. Recimo, nisam nikada pre video da u pola snimanja otpuste glumca ako nisu zadovoljni njime. I da se snima sve ispočetka. To se dogodilo na snimanju "Farga", ne smem govoriti kome, ali to uopšte nije bila mala faca ni mala uloga. Stalno si prepadnut radiš li dobro. I taman kad sam se malo opustio - tipa najure. A to košta, sigurno nekoliko miliona dolara - ispričao je Bogdan.

foto: FIREFLY PROMO

Snimalo se u Kanadi, i to dosta dugo. A u Kanadi, ko u Kanadi - hladno.

-Uleteo sam tamo bez priprema, jednostavno sam se morao snaći. Odmah te bace u hladnu vodu. U jednoj sceni, kad sam vozio motor, navukao sam duge gaće, a grejače za noge polepio svuda po sebi. I po ledu sam ga vozio oko 300 metara, ali toliko je bilo hladno da je led ulazio kroz kožne rukavice. I kada se scena završila ruke su mi ostale ukočene kao da i dalje vozim motor pa su me fenom odleđivali. Gotovo sam bio prestao i da pušim zbog hladnoće...

Nije se, kaže, odleđivao viskijem.

- Nikad nisam bio profesionalniji nego tada. Prve mesece samo soba - snimanje, nisam ni znao puno ljudi. Tek poslednji mesec, kad smo se malo raskravili, roštiljao sam za celu ekipu na svom balkonu.

Tada je već bio april, ipak je malo bilo popustilo. Cela je ekipa bila tu, i Juan Mekgregor, dobro smo se 'spajdali'. Dobro je što se radi od ponedeljka do petka, a vikend je predviđen za odmor ili eventualno neke probe - ispričao je glumac.

foto: Stefan Jokić

Naših, naravno, ima u svakom kutku planete.

- Ima ih koliko hoćeš. Čim sam došao odveli su me na neki balkanski parti, a ja sam od toga upravo bio pobegao. Zanimljivo, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, svi se nekako drže zajedno, lepo to izgleda. Svi jako pate za domovinama i samo o tome pričaju, ali njihov je suživot onde divan. I kažu mi da u celoj Kanadi ima puno ljudi iz ovih naših krajeva... - kaže Goradn Bogdan.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:44 Goran Bogdan: Nije bitno kako sam reagovao na slučaj Lečića