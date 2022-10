SELO GALERIJA! Za ovo mesto u Sremu kažu da u svakoj kući ima barem jednu umetničku sliku, A EVO I ZAŠTO

Miris boja nakon 31. susreta umetnika na likovnoj koloniji "Kosmik art Ljubiša Marić" u Vojki gotovo da nije ni iščezao iz Doma kulture, a radovi sa ove kolonije već su prezentovani na Festivalu vojvođanskih festivala na čenejskom Salašu 137.

Upravo na ovom festivalu, prošle godine, ova kolonija je dobila vredno priznanje u oblasti kulture, a ove godine ukazana je čast da se predstave dela sa "Kosmika".

- Reč je o nagradi - Zlatna plaketa Roglja koja je Mesnoj zajednici Vojka pripala kao nagrada za minuli rad, za promociju likovne umetnosti kroz Likovnu kolonija "Kosmik art – Ljubiša Marić". Reč je o festivalu svih vojvođanskih festivala koji je okupio preko 30 organizatora brojnih manifestacija iz Vojvodine - pojasnila je predsednica MZ Vojka, Jelena Inđić.

Foto: Kurir/T.U.

Likovna kolonija "Kosmik art - Ljubiša Marić" organizuje se od 1990. godine. Njen idejni tvorac je slikar Ljubiša Marić, a u svom sastavu ima umetnike različitog kreativnog opredeljenja: slikare, vajare, grafičare, istoričare umetnosti, arhitekte, dajući im na taj način mogućnosti međusobnog upoznavanja, istraživanja i saradnje.

Kolonija je postala tradicionalna manifestacija kulturnog stvaralaštva koja godinama podiže ugled ne samo ove sredine i Srema, već i mnogo šire.

SELO GALERIJA

Danas su umetničke kolonije postale kulturni imidž mnogih mesta u Srbiji. Međutim, Vojka je u neku ruku specifična, jer sama činjenica da je većina slikara tokom učešća na koloniji, smeštena kod meštana Vojke, u njihovim domovima, godine druženja stvorile su neraskidive prijateljske veze između umetnika i njihovih domaćina kojima slikari, kako bi se "odužili" za gostoprimstvo, rado poklanjanju svoje slike. Zato i ne čudi kada se za Vojku kaže da je verovatno jedino selo u Sremu sa barem jednom umetničkom slikom u svakoj kući.

Foto: Kurir/T.U.

- Ono što je posebna draž ove kolonije je to što posetioci mogu da dolaze, da popričaju sa umetnicima, da vide kako rade, a sa druge strane i za same umetnike to je neko novo iskustvo, jer na taj način mogu da osete i upoznaju ljude i običaje iz našeg kraja. Ovde se distanca izmđu umetnika i posetioca briše - dodaje predsednica Jelena Inđić.

A pored malih kućnih galerija, za 31 godinu postojanja "Kosmika" vremenom je nastala i množila se zapažena kolekcija slika i skulptura koja se čuva u fundusu Doma kulture. Danas ih je preko 500.

- Nema mnogo sličnih zbirki koje predstavljaju pregled zbivanja na našoj likovnoj sceni. Ova zbirka, prirodno, vremenom je postaje sve dragocenija i što je i najvažnije, čuva uspomenu na ono što je najlepše u umetnosti - dodaje Jelena Inđić.

OD MILIĆA I JEREMIJE, DO KEPE I TADIJE

Sobzirom da se zahvaljujući umetnicima iz svih krajeva Srbije, ali i van njenih granica, makar pričom doprlo stotinama kilometara daleko od Vojke, nema sumnje da je krug onih koji su za ovo umetničko stvaralaštvo u Sremu čuli, daleko širi.

Foto: Kurir/T.U.

A među onima koji su bili deo "Kosmika" su i čuveni Milić od Mačve, Eva Ras, Milovan Vitezović, Jeremija, Anđelko Erdeljanin, Irina Ratušenko, Viktor Zubko, Lazar Angelkov... Dakle od poznatih i uglednih imena srpske umetnosti, od doajena do potvrđenih pripadnika srednjih i mlađih generacija, preko umetnika koji su srasli sa "Kosmikom" i uvek se rado vraćaju, pa sve do onih koji se sa slikarskim alatom po prvi put susreću baš na ovom susretu. Do sada je svoj doprinos radu Likovne kolonije dalo na stotine učesnika koji su ostavili duplo više dela.

Nekoliko kolonija bilo je humanitarnog karaktera, tako da su umetnici pomogli: Fond za izbeglice (1991.), invalide rata (1992.), obnovu manastira Rača (1993.), Društvo za afirmaciju invalida „Feniks“ iz Stare Pazove (1994.), poplavljene porodice u Bajinoj Bašti (2014.)

Foto: Kurir/T.U.

Ovog septembra učešće na koloniji uzelo je 30-tak umetnika iz svih krajeva Srbije ali i van njenih granica. Pored Momčila Fundupa, koji je jedini učesnik svih saziva, svoja dela ostavili su i >vajari: Boško Popović, Borovo - Hrvatska, Dušan Prizrenac - Beograd, Siniša Grozdanović - Golubinci i Dragomir Aleksić - Vojka, ali i slikari: Milka Maćko - Novi Sad, Snežana Lilić - Beograd, Vladimir Kepić - Jagodina, Zlaja Vuković - Šabac, Joca Mijić - Pirot, Ana S. Zakić - Kruševac, Goran Ćeličanin - Varvarin, Pavel Povolni Juhas - Padina, Hadži Branko Nikitović, Višegrad - Republika Srpska, Tadija Savić - Ivanjica, Ivan Galjak, Zubin Potok - Kosovo i Metohija, Dragoslav Božović, Zubin Potok - Kosovo i Metohija, Ivica Bačak - Srbobran, Svetlana Maksimović, Bijeljina - Republika Srpska, Ljiljana Lajović Marinko - Stara Pazova, Dobrinka Šašić - Surduk, Mirko Dončić - Stara Pazova Lazar Momčilović - Stara Pazova i umetnici-domaćini: Željka Ćurčin, Siniša Čolaković i Živko Radosavljević iz Vojke.

foto: Kurir/T.U.

- Ovo je kolonija sa dušom. Ovoliko da se običan svet raduje umetnosti, ovoliko dece, ovoliko energije je prosto neverovatno. Nosim najlepše utiske sa ove kolonije - rekla je slikarka Ljiljana Lajović Marinko iz Stare Pazove.

KOLONIJA KAO IMIDŽ

Nema sumnje da su danas umetničke kolonije postale kulturni imidž mnogih mesta u Srbiji. Među organizatorima kolonija se vrlo često razvijaju dobri odnosi i u drugim oblastima društvenog života jer su upravo umetnici ti koji su prenosili lepa iskustava svojim poznanicima i prijateljima sa svog boravka u Vojki i tako su sklopljena i šira prijateljstva i saradnje na društvenom polju.

foto: Kurir/T.U.

- Kolonija u Borovu i ova u Vojki nastale su iste godine i samo prve godine naši umetnici su bili ovde gosti, a njihovi kod nas. Evo, posle punih 30 godina, ponovo smo uspostavili saradnju i uzvratili jedni drugima gostovanja. Nadamo se na duže vremenske staze - Čedomir Bosić, preesednik KUD "Branislav Nušić" iz Borova u Hrvatskoj.

Osnivač Kosmika, Ljubiša Marić, bio je pripadnik naive, a u sećanje na njega, u ovoj koloniji zastupljeni su i umetnici koji neguju ovaj pravac. Jedan od njih je i Pavel Povolni Juhas iz Padine, član čuvene galerije naive iz Kovačice.

foto: Kurir/T.U.

- Kada ste me pozvali zaigralo mi je srce. Ne znam kako to da opišem, ali Vojka je neponovljiva - rekao je Pavel.

Deo sebe, kroz svoja dela ostavila je i umetnica iz Novog Sada, Milka Maćko, koja je posle kraće pauze ponovo uzela učešće na Kosmiku.

foto: Kurir/T.U.

- Ljubiša Marić je ostavio trag na nas učesnike i mnogo nam nedostaje. Međutim, kolonija je izuzetno napredovala, puno se uložilo i vidi se da se mnogo radi na očuvanju nivoa i kvaliteta, što bi svakoko Ljubišu mnogo radovalo - rekla je Milka Maćko.

Najmlađi učesnik, koji je i prvi put na "Kosmik artu", bio je Lazar Momčilović iz Stare Pazove koji je ujedno i ovogodišnji dobitnik "Naj palete", nagrade koju biraju umetnici između sebe.

foto: Kurir/T.U.

- Sve mi je ovo novo, od samog koncepta kolonije, do rada u njoj. Veoma mi je bilo prijatno, a sam ishod nisam mogao ni da zamislim. Ono što radim je zbir svih dosadašnjih iskustava koje se pokupio što iz pop kulture, arhitekture, fantastike, ali uz poštovanje osnovnih kanona slikarstva, da bi došao do toga, što moja majka naziva, "mojom zbrkom u glavi" - objašnjava svoje delo Lazar Momčilović koji je ove godine upisao Akademiju umetnosti.

Kosmik je od samog početka prevazilazio granice lokalnog, a tim putem je nastavio i tri decenije kasnije.

foto: Kurir/T.U.

- Ono što smo prošle godine obećali, a to je da ćemo se potruditi da koloniji vratimo internacionalni karakter, to smo i uspeli. Težimo da proširimo i same vidove umetnosti koji će biti prezentovani na koloniji, tako da pored vajarstva i slikarstva trudimo se da uključimo i grafiku kako bi se ljudi upoznali sa što širim umetničkim spektrom - rekla je Željka Ćurčin, slikarka iz Vojke i čkan organizacionog odbora Kosmika.

O OSNIVAČU Ljubiša Marić je rođen 1951. godine u Foči. Marić je slikar sa oko 150 grupnih i više od 40 samostalnih izložbi širom sveta, donator brojnih aukcija, učesnik mnogih likovnih kolonija. Nakon dužeg bavljenja karikaturom za koju je dobio više državnih priznanja, posvetio se isključivo slikarstvu. foto: Kurir/T.U. Godine 1982. u Staroj Pazovi osniva likovnu grupu „Lira“, a 1991. i Likovnu koloniju Кosmik art u Vojki. Sam o sebi je govorio da slika naivni realizam.

