JE L' POLUDEO?! HOĆE DA NAS UBIJE! Marija Vicković se prisetila studentskih dana i otkrila zbog čega je MORALA DA ŠETA SAT VREMENA

Treći deo sabranih dela profesora glume Predraga Bajčetića "Igra" predstavljen je juče u Narodnom pozorištu. O čuvenom profesoru i njegovom pedagoškom radu govorili su njegovi studenti i kolege, koji su nekoliko puta nasmejali publiku do suza.

foto: ATA images

Marija Vicković bila je deo poslednje klase, a otkrila je detalje jednog nastupa.

- Na festivalu u Rumuniji svi su mislili da će Rusi pobediti, ali mi smo bili bolji, što bi rekao Bajča: "Cvrc". Onda smo dobili poziv da idemo u Atinu. Bajča nas je pozvao da idemo kod njega. Odlučio je da i on krene. U fioci njegovog radnog stola bilo je 17 fascikli rukopisa, koje je hteo da prezentuje. Sledeća scena, mi smo u trikoima, na sceni u Atini.

foto: Damir Dervišagić

On nama kaže da šetamo dok priča, a mi onako u čudu: "Gde šetamo?" To je bila agonija, vidim onu hrpu papira i kažem sebi: "Nije valjda lud da čita sve ovo." Zamišljala sam u glavi sliku, kako mu skačem po glavi i sisam krv, kako cepam papire.

foto: Damir Dervišagić

Katarina Radivojević i Nenad Maričić su poznati po tankim živcima i čujem ih kako ponavljaju: "Šta hoće ovaj matori? Je l' poludeo? Hoće da nas ubije! Kad će završiti?" Završi se sve to i mi večeramo, a on me onako lukavo pita kako smo se osećali. Mi u čudu, nismo očekivali da će toliko govoriti. Nasmeje se on i kaže "Sad vidite kako je meni s vama godinama" - ispričala je Vickovićeva.

(Kurir.rs)

