PREDSTAVA PREISPITUJE NAŠU PROŠLOST, ALI I BUDUĆNOST! Branka Petrić: Svako od nas ovde može da pronađe i neku svoju LIČNU PRIČU

Protekla nedelja u Narodnom pozorištu u Beograd počela je premijerom predstave "Očevi i oci" Slobodana Selinića, a završena isto tako trijumfalno, prvim izvođenjem u Srbiji komada "Naš razred", poljskog pisca Tadeuša Slobođaneka, u adaptaciji i režiji Tatjane Mandić Rigonat.

Aplauze i ovacije dobila je na kraju dvosatnog izvođenja sjajna ekipa mladih glumaca: Nina Nešković, Suzana Lukić, Jelena Blagojević, Vučić Perović, Nedim Nezirović, Petar Strugar, Danilo Lončarević, Dragan Sekulić, Dušan Matejić i Jovan Jovanović.

foto: Marijana Janković

Drama "Naš razred" prati sudbine desetoro drugarica i drugova, Poljaka i Jevreja, kroz decenije 20. i 21. veka. Inspirisana je užasavajućim stvarnim događajem - zločinom istrebljenja Jevreja u mestu Jedvabne 10. jula 1941. godine, koji su počinili Poljaci. Kroz 14 časova rediteljka nas vodi na putanje kroz istoriju od vremena kad su ovi junaci bili samo bezbrižni đaci, počevši od smrti maršala Pilsudskog 1935, preko dolaska Sovjeta 1939. do 1941. i nacističke okupacije, pa do oslobođenja. Predstava počinje veselo, ali kraj je težak, mračan i gorak.

foto: Dragana Udovičić

- Čestitam celoj glumačkoj ekipi i rediteljki, koja je napravila sjajnu predstavu. To je takva tema i priča, dok gledate, ne može da nas ne potrese. Svako od nas u ovoj predstavi može da pronađe i neku svoju ličnu priču - rekla je za Kurir Branka Petrić.

Muziku uživo na sceni, kao veoma zanimljivo rediteljsko rešenje, izvode Vladimir Gurbaj (klarinet), Nikola Dragović (violina) i Ivan Mirković (harmonika, klavir). Posebno treba pohvaliti sjajne koriste, koji su pomalo filmski.

foto: Damir Dervišagić

- Mi kad smo pravili plan rada, razmišljali smo koje teme bi bile zanimljive publici. Izbor je pao na moderne klasike. Selinića smo videli konačno u nacionalnom teatru, koji nas upozorava da u svakom vremenu moramo dobro promisliti putem koji idemo. To isto radi i Slobođanek. On preispituje našu istoriju, ali i budućnost. To su teme koje sve zanimaju - poručuje upravnik Narodnog pozorišta Svetislav Bule Goncić.

foto: Marijana Janković

Premijeru nisu propustili glumci Jovana Stojljković, Katarina Marković, Miloš Đorđević, Goran Jevtić, ali ni reditelj Srđan Dragojević, kritičar Ivan Medenica i profesorka Milena Marković.

