PREMINULA ČUVENA SPISATELJICA KOJA JE UBILA MAJKU SVOJE PRIJATELJICE: Bila je inspiracija za film i imala opsesivnu vezu

Britanska spisateljica krimića En Peri, koja je kao tinejdžerka učestvovala u ubistvu majke svoje prijateljice i bila inspiracija za film Pitera Džeksona "Nebeska stvorenja", preminula je u 84. godini u Los Anđelesu, objavio je njen izdavač, prenosi "Gardijan".

En Peri, plodna autorka čiji su periodični trileri prodati u preko 25 miliona primeraka širom sveta, imala je 15 godina kada su ona i njena prijateljica Polin Parker ubili Polininu majku u Krajstčrču na Novom Zelandu 1954. Honora Meri Parker je umrla nakon što je udarena ciglom oko 20 puta, u ubistvu koje je šokiralo celu zemlju.

Na suđenju se saznalo da su dve devojke planirale ubistvo u pokušaju da izbegnu razdvojenost kada su roditelji 16-godišnje Polin Parker planirali da je pošalju u inostranstvo.

En Peri je kasnije negirala da su njih dve bile u emotivnoj vezi, rekavši za britanski list „Tajms“ da nisu lezbIjke, ali je priznala da je njihova veza bila opsesivna.

Kao tinejdžerike bile su premlade za smrtnu kaznu, pa su umesto toga bile u zatvoru.

Peri je napustila Novi Zeland nakon što je puštena iz zatvora pet godina kasnije, i neko vreme je radila kao stjuardesa. Takođe je postala mormon pre nego što se nastanila u malom škotskom selu.

Prema intervjuu koji je dala za „60 minuta“ 2012. godine, Peri je smatrala da je vratila svoj dug društvu, rekavši: „Čovek mora da plati, kad zna da je pogrešio. Onda to može da ostavi za sobom. To nije ništa strašno, to je dobra stvar, to isceljuje, kad platite dug i ostavite to za sobom.“

