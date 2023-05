PRODUŽEN KONKURS! Do 8. maja možete slati radove za najbolji grafički dizajn u 2021/22. u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori

Grafički kolektiv i Quadra Graphic pokrenuli su i organizovali 1996. godine GRIFON – prvi jugoslovenski konkurs za najbolji grafički dizajn.

Konkurs i izložba GRIFON su relevantni pregledi savremenog grafičkog oblikovanja kod nas, a u isto vreme, na GRIFON-u se promovišu najznačajnije autorske pojave u ovoj oblasti. Motiv cele organizacije je da se autentičnim ostvarenjima potenciraju dometi primenjene grafike na recentnoj sceni, a ugled i autoritet nagrade GRIFON, kao referentna preporuka autorima, potvrdi svoju aktuelnost i značaj i na međunarodnoj sceni.

Na konkursu mogu učestvovati autori koji stvaraju na teritoriji Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, kao i oni koji su svojim poreklom/ školovanjem/boravkom i profesionalnim delovanjem vezani za ove prostore. Prijem radova je produžen do 8.maja. Dostavljaju se radovi koji su nastali u periodu od 1. januara 2021. do 31. decembra 2022. godine. Realizovani radovi se primaju u skladu sa uslovima konkursa u jednoj ili više kategorija (do tri rada u kategoriji).

Konkursne kategorije su : Knjiga i druge publikacije, Vizuelni identitet, Plakati i oglašavanje, Ambalaža, Tipografsko pismo, Promotivni materijal i hartije od vrednosti, Filmska i TV grafika, Web dizajn.

Za najbolji grafički dizajn Žiri dodeljuje nagradu GRIFON koja se sastoji od skulpture, povelje i novčanog iznosa. GRIFON se može dodeliti samo jednom radu. Žiri može dodeliti i specijalna priznanja i pohvale.

U Selekcionoj komisiji i Žiriju za nagrade učestvuju eminentni stručnjaci – teoretičari i praktičari – iz oblasti grafičkog dizajna i vizuelne kulture.

Dosadašnji laureati GRIFON-a su Miloš Ilić (1996), Vladan Srdić (1998), Borut Vild (2000), Goran Patlejh (2002), Slavimir Stojanović (2004), Isidora Nikolić (2006), Igor Oršolić (2008), Autorski tim A3 Format (Filip Bojović& Marko Rakić/2010), Jovana Budošan & Aleksandar Ilić (2012), Autorski tim Metaklinika (2014), Autorski tim Peter Gregson Studio (2016), Sofija Gavrilović & Velimir Andrejević (2018), Mane Radmanović (2021).

Grifon, kao nagrada za najbolji grafički dizjan pokušava da skrene pažnju kako stručne, tako i one šire javnosti, da iza svakog proizvoda, iza svake grafičke kreacije, stoji naporan rad umetnika koji svojim delom doprinose da svet u kome živomo bude, ako ne lepši onda makar funkcionalniji i dopadljiviji.

