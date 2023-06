PRED SPEKTAKL U BEOGRADU BEND SCORPIONS NA SCENI SA HAJDI KLUM! Svetska rok senzacija uskoro stiže u Srbiju a spremili su spektakl

Svetska rok senzacija, grupa Skorpions, nastupiće u nedelju u Štark areni u okviru aktuelne evropske turneje "Rock Believer", kojom proslavljaju pola veka postojanja.

Kultni nemački bend prvi put će nastupiti u Beogradu, gde će zajedno s publikom pevati čuvene hitove "Still Loving You", "Wind of Change", "Send me an Angel", "Rock You Like a Hurricane", "Blackout", "Dynamite" i mnoge druge.

foto: Profimedia

Bend koji je prodao preko 100 miliona albuma širom sveta insistira da u Beogradu nastupi u jednoj od najzahtevnijih produkcija - sa ogromnom binom, specijalnom pistom koja prolazi kroz publiku i dodatnom, manjom scenom za akustični set, kao i posebnim ozvučenjem. Prema podacima sajta za prodaju ulaznica Tickets.rs, trenutno je ovaj koncert najtraženiji od svih događaja u Srbiji.

U okviru velike rođendanske turneje grupa trenutno puni svetske dvorane i stadione, a nedavno im se na bini u Kelnu nakon koncerta pridružila i čuvena glumica i manekenka Hajdi Klum da oda priznanje ovom izuzetnim bendu. Veliki poklonik grupe je i čuveni modni dizajner Žan-Pol Gotije, koji se fotografisao s bendom i dobio autogram na omotu omiljenog albuma.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:40 Nikos Vertis napravio ludnicu u Atini pred koncert u Beogradu