"ŠTA ĆE MENI BILO ŠTA BEZ MOJE MAJKE I VERE" Vuk Kostić o patriotizmu i porodici: Pomenuo pokojnog oca, koji je bio poznati glumac

Nakon izjave glumca Vuka Kostića o tome da bi između Srba i Hrvata izgradio Berlinski zid, društvenim mrežama je počela da se deli i komentariše i njegova definicija patriotizma, koju je izneo u intervjuu za "Sputnjik".

- Patriotizam ide iz te neke duhovnosti, iz poštovanja prema precima. I tog nekog truda da budeš bolji, mislim da sve polazi iz kuće. Prvo ljubav prema porodici, gradu, naciji, jer, šta će meni bilo šta bez moje majke i bratanca i brata i moje vere, meni su sve zemlje iste i države. Bez mojih dedova i oca - rekao je Vuk i dodao:

- Nekako se trudim da i moj otac bude ponosan na mene. Ja jesam vernik i siguran sam da ćemo se ponovo sresti.

Vuk je kao ključ uspeha mladog bića video autoritet oca u kući.

- Mislim da su uspeli oni ljudi koji su se plašili očeva, ne mislim uspeli u smislu zarade, nego oni koji su se stideli šta će ko da kaže i da ne obrukaju porodicu, da su ti ljudi uspeli u životu - rekao je Vuk.

Podsetimo, glumac Vuk Kostić nedavno je dao intervju za "Sputnjik", u kojem je pričao o odnosu Srba i Hrvata, a njegova izjava je tokom proteklih dana izazvala burne reakcije u regionu.

- Ja bih stavio Berlinski zid između nas da ne možemo više nikada da se sretnemo, mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na pijaci, ne može, pošto krompir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dese velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog momenta više ne razgovaramo - rekao je Vuk Kostić i nastavio:

- Mi smo najviše krivi koji smo kao uvek bili, hajde da svi Sloveni žive zajedno. Mi uvek hoćemo da se igramo, Hrvati kažu skloni se, a mi kao da se družimo. Ne možete kad stalno buše loptu. Mene to jako pogađa, ja se saosećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vekova, to je bio opšti haos - rekao je glumac u pomenutom intervjuu, a nakon burnih reakcija širom regiona, oglasio se i na Instagramu:

"Figurativno rečeno Berlinski zid - nemamo mi pare za to, ali ušteda bi bila više miliona ljudi dugoročno gledano", rekao je između ostalog Vuk.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:50 Vuk Kostić i Nebojša Neša Grbić o otvaranju kabare kluba