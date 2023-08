SELEKTORKA SARAJEVO FILM FESTIVALA ELMA TATARAGIĆ: Srbija ima važnu kinematografiju, ne samo u regiji već i na svetskoj sceni

Elma Tataragić jedna je od najtraženijih scenaristkinja na Balkanu. Pre nekoliko godina potpisala je i film "Šavovi" Miše Terzića, koji je nagrađen na filmskom festivalu u Berlinu.

Godinama je selektorka u kategoriji igranog i kratkog filma, programa u U fokusu na Sarajevo film festivalu (SFF).

foto: Sarajevo film festival

Za Kurir Elma govori o čarima i izazovima svog posla, novoj seriji "Princ iz Eleja", ali i velikom broju ostvarenja iz Srbije koja će publika moći da vidi od 11. do 19. avgusta u Sarajevu.

Koji je bio koncept po kom ste formirali selekciju za SFF?

- Kao i svake godine, trudimo se da pokažemo najbolje, najraznovrsnije i najnovije iz regije kad biramo filmove. Proces selekcije počinjemo odmah po završetku festivala, dakle u septembru svake godine, a prve filmove obično pozivamo tek na početku godine. Selekciju Takmičarskog programa prati i selekcija programa U fokusu, gde prikazujemo najuspešnije regionalne filmove van konkurencije. Živimo u izuzetno turbulentnim vremenima. I to osećanje je, nažalost, globalno. Tačno je da ovogodišnja selekcija Takmičarskog programa odražava odnos autora ne samo prema regiji već i prema svetu. Baš zbog toga, ovo je selekcija regionalnih filmova, ali ona odražava globalni duh vremena u kojem živimo i time smo se vodili.

Videćemo premijerno i tursku TV seriju "Rumi". Da li će to postati praksa narednih godina?

- To je serija koja je produkcijski izuzetno zahtevna i koja se dugo pripremala. Zasigurno je jedan od ambicioznijih televizijskih projekata u regiji. S obzirom na to da smo se pre sedam godina počeli baviti serijama, prvo u programima Industrije, a onda i u drugim programskim celinama, odlučili smo da je prikažemo u sklopu Takmičarskog programa uoči dodele nagrada za TV serije regije. To je sigurno sada trend na svim filmskim festivalima, a prema našoj proceni, to je prostor koji će se i dalje razvijati.

foto: Sarajevo film festival

U glavnom programu ste izabrali dva filma iz Srbije -"Lost country" (Vladimir Perišić) i "Čuvari formule" (Dragan Bjelogrlić). Slučajnost ili nešto tematski povezuje ove dve priče? Da li je to najbolje što u ovom trenutku nudi srpska kinematografija?

- Srbija ima važnu kinematografiju, s brojnim autorima koji su poznati ne samo na regionalnoj već i na svetskoj sceni. Svaka selekcija je odraz određenog trenutka, pa i ova. Odlučili smo se za dva potpuno različita filma, koja su dva značajna dela, a svoje potvrde su već dobili na svetskim festivalima. Svake godine pomno pratimo dešavanja na filmu i televiziji u Srbiji, te se možemo pohvaliti jako dobrim učešćem filmskih profesionalaca iz Srbije u svim našim programima i selekcijama. Tu su i dva filma u Takmičarskom programu - dokumentarni film, jedan film u selekciji kratkog filma i jedan u Studentskoj takmičarskoj selekciji. Osim toga, izvan konkurencije U fokusu prikazujemo i film "Da li ste videli ovu ženu?", reditelja Dušana Zorića i Matije Gluščevića. U pretpremijerama ćemo imati čak četiri TV serije iz Srbije, ali i film "Mamula all inclusive" u programu Suočavanje s prošlošću i nekoliko koprodukcija. Prisustvo srpske kinematografije je značajno na ovogodišnjem festivalu.

foto: promo

U Holivudu je stala cela industrija zbog štrajka scenarista. Kako je baviti se tim poslom na Balkanu? Da li su pisci u boljem položaju od onih u Americi?

- Rekla bih da su pisci u lošem položaju i da smo svi mi kao filmski i TV profesionalci još uvek predaleko od ozbiljnog sistema. Za ozbiljan sistem je potrebna mnogo ozbiljnija industrija. Na tome treba tek da se radi.

Publika će moći da vidi i vašu seriju "Princ iz Eleja", koja je na neki način sitkom i komedija. U Srbiji svi beže od tog žanra. Smatrate li da je komediju, tj. dramediju najteže napisati?

- Lično sam uživala radeći nešto sasvim drugačije. Godinama imamo ideju za ovu seriju i svi smo jako srećni što smo napokon uspeli da je snimimo. Radujemo se drugoj sezoni. Komedija je izazovan, ali predivan žanr.

Princ iz Eleja foto: Promo

U Srbiji ste radili film "Šavovi". Da li je na pomolu neka nova saradnja?

- Nadam se da jeste. Trenutno pripremam film s Teonom Mitevskom, ali moja saradnja s Mišom Terzićem i celom ekipom je bila predivna, tako da se nadam novoj.

Svi festivali u regionu (Pula, Fest...) utrkuju se da prestignu Sarajevo film festival. Kako je Sarajevu pošlo za rukom da bude najznačajniji i koji savet imate za druge festivale?

- Treba pronaći nešto svoje, nešto posebno, distinktivno u odnosu na druge, a opet nešto što vam daje mogućnost da komunicirate sa svima. Nakon toga treba predano raditi po visoko postavljenim standardima, imati dobru ekipu posvećenih, vrednih i talentovanih ljudi. Treba se stalno preispitivati, strateški rasti, predviđati nove trendove i ne odustajati. To je sve!

