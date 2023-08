MOJA KOSA JE POBELELA, A VERUJEM DA SE I DARA PROMENILA! Glumac otvorio dušu o svojoj VEČITOJ filmskoj MAJCI i kako je sve počelo

Glumca Nenada Stojmenovića veoma popularnim je pre tačno 20 godina učinila uloga u seriji "M(j)ešoviti brak", gde je igrao jednu od glavnih uloga. Kao Aleksandar Čađenović bio je brat Slobode Mićalović, a roditelje su im igrali Mima Karadžić i Dara Džokić. Tu je stekao dobru bazu jer je reč o seriji, koja za razliku od ovog vremena hiperprodukcije, nije imala konkurenciju.

foto: Nemanja Nikolić

- Upravo tako, danas je svega mnogo. Ovo je vreme platformi Netfliks, HBO... I kad imate dobru seriju, ona može da prođe kao koleteralna šteta, i kvalitetno se zagubi i prođe neopaženo. To je loša strana hiperprodukcije, a lepša je što ima mnogo posla i veći izbor i za glumce i za gledaoce. Kada smo snimali "M(j)ešoviti brak" bila je neka druga epoha, danas se sve ubrzalo. Nemam ni Fejskuk ni Instagram i osećam se retro - ispričao je glumac za TV Ekran.

foto: Promoc

U činjenici da mu je majku igrala Dara Džokić ne bi bilo ništa toliko specifično da se ponovo u sitoj podeli nisu sreli skoro dve decenije kasnije u komediji "Radio Mileva. Mikica kog tu igra ima 40 godina i još živi sa majkom koja mu ne dozvoljava da ima devojke.

- Da, uloga je zanimljiva i životna. Divno mi je što sam ponovo radio sa Darom Džokić. Imamo zanimljiv odnos koji može dobro da se igra glumački, jer je u pitanju čovek od 40 godina, a živi još pod majčinom zaštitom i nekim ušuškanim uslovima koji nisu mogući i održivi. A to se sve manifestuje na njegov emotivni život. Reč je o arhetipskoj temi, koja je glumcu inspirativna.

foto: Glas

To što mi je Dara ponovo majka u mnogome mi je olakšalo stvari, jer mi je ona stvarno pravi prijatelj, a sa druge strane imam apsolutno poverenje i ona mi je na neki način autoritet. Pored nje sam se osećao opušteno i ušuškano. Povezan sam s Darom na poseban način. Četiri godine smo snimali seriju "M(j)ešoviti brak" pa volim da kažem kako sam glumački prohodavao uz Daru. Bio sam klinac i lepo me je prihvatila.

O tome ko se više promenio od te 2003, Dara ili on, glumac je rekao:

- Ja, pre svega vizuelno. Moja kosa je pobelela, a vreme je uticalo na moju ličnu i glumačku zrelost. Svako se menja na svoj način. Verujem da se i Dara intimno promenila. Cenim njen pozitivan i vedar duh. Neverovatno je kako ima lepu energiju. Uvek je prijateljski nastrojena.

foto: Nemanja Nikolić

"Radio Mileva" ponovo ga je spojila i sa Nikolom Kojom s kojim je igrao i u filmu "Mi nismo anđeli 2".

- Baš ste me uboli na mesta gde sam slab, to su stvarno glumci koje mnogo volim. Nikolu znam još od fakulteta i on je za mene pravi šmeker. Jedan od onih starih bardova. Nidžu mnogo volim. I na samom setu pomislio sam kako smo nas dvojica snimali pre 20 godina "Mi nismo anđeli 2". Vreme tako proleti i obojica smo sada drugačiji. I ovoga puta bilo je lepo raditi s njim i cela serija za mene je jedna uživancija - ispričao je Nenad.

