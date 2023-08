"TRIKIJEVI DEMONI KRIVI ZA INCIDENT NA NIŠVILU" Oglasio se direktor festivala posle velikog skandala: "To je besmisleno!" (FOTO)

Britanski muzičar, trip hoper Adrian Nikolas Tavs, poznatiji pod nadimkom Triki izazvao je u nedelju na ponedeljak incident na džez festivalu Nišvil jer se prvo pojavio na bini, onda sišao s nje da bi se kasnije još kratko popeo, a potom odustao od koncerta.

foto: M.S.

Pritom nije dao ni deset odsto svojih mogućnosti na bini. Požalio se navodno na loše ozvučenje, mada on to nije javno rekao.

On je nakon tri ili četiri kompozicije sišao u bekstejdž, onda se popeo, ali su melodije izvodila njegova grupa da bi onda skroz odustao. za sve to vreme je bio potpuni mrak na sceni.

1 / 10 Foto: M.S.

- To je stvarno besmisleno na šta se on žalio. Negde oko 15 sati na dan koncerta njegov tonac je tražio da se sva svetla ugase, a da bude upaljeno samo jedno frontalno svetlo iza bine i to na 15 odsto rada. Tu se, takoreći ništa ne vidi. Sve je to ispoštovano. Pred koncert je isti taj tonac došao i rekao da pogasimo sva svetla. Tada je i sišao s bine, iako smo sve pogasili. To je bio kao neki performans. Nismo ni slutili da će on da odustane da nastupa iz samo njemu znanih razloga - rekli su Kuriru ljudi iz tehnike.

Tim povodom, pričao je Ivan Blagojević, direktor Nišvil festivala, rekavši da je on već najavio ovaj nastup kao najkontraverzniji koncert, ali nije smatrao da će to biti s toliko intenziteta.

foto: M.S.

- On se nekada nije ni pojavljivao na zakazanim koncertima. Ovde se pojavio veče pre nastupa i na dan koncerta. Mislim da je ovo pitanje profesionalizma. To što sam pročitao da se žalio na ozvučenje, to je besmisleno. Ti isti ljudi iz tehnike su radili ozvučenje za Stinga, Nika Kejva, Vajtsnejk i mnogim drugima. Mislim da su krivci za ovaj incident samo njegovi demoni u glavi koji se ponekada pojave. Ne znam još da li ćemo tužiti Trikija ili ne. Dobili smo sinoć u Dubaiju vlasnika agencije koja ga zastupa, pa ćemo videti - rekao je Blagojević danas na konferenciji za novinare.

foto: M.S.

Triki je inače poznat po tome što je nekada bio član popularne grupe Masiv Atak, a njegovi koncerti se pamte po izuzetno angažovanoj muzici, mešavini hip hopa i rokenrola.

Na Nišvilu 160.000 ljudi

Svi domaći i svetski novinari nisu imali primedbe na održavanje festivala koji je okupio 900 muzičara na 16 bina.

foto: M.S.

- Nišvil je odlično prošao, na svim binama je bilo oko 160.000 ljudi. Drago nam je što smo obeležili 29 godina mazohističkog rada i isto toliko nedolaska ni jednog ministra na manifestaciju - rekao je pola u šali pola u zbilji Blagojević.

(Kurir.rs/M.S.)

