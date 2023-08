GAGA JE BIO OLIČENJE ŽIVOTA, I VELIKI MANGUP I GOSPODIN: Sećanje Šotre na Dragana Nikolića, a ovaj film bez njega ne bi snimio

Jedan od najvećih srpskih glumaca Dragan Nikolić rođen je pre 80 godina. Odrastao je u beogradskom naselju Crveni krst - mestu detinjstva njegovih kolega Velimira Bate Živojinovića i Dušana Prelevića.

foto: Dragana Udovičić

Filmsku karijeru otpočeo je 1964. godine manjom ulogom u ostvarenju "Pravo stanje stvari", gde je potpisan krštenim imenom Dragoslav Nikolić. Zasluge za pojavljivanje nadimka na mestu imena duguje grešci na kraju televizijske serije "Dovoljno je ćutati" godinu dana kasnije, kada mu je u kajronu za uloge, umesto imena, stavljen nadimak, po kome je ostao upamćen čitavu karijeru. Nikolić je ostvario prve uloge na platnu, a uskoro i glavnu ulogu u kultnom filmu Živojina Pavlovića "Kad budem mrtav i beo" (1967), koja ga je na velika vrata uvela u svet glume. Novi skok popularnosti desio mu se nekoliko godina kasnije - Televizija Beograd je 1970. pokrenula muzičko-zabavni program "Maksimetar" - prvu TV emisiju koja se u Jugoslaviji prikazivala uživo, a Dragan Nikolić je bio voditelj. Za njegovu karijeru važna je i saradnja sa Zdravkom Šotrom, koji se za Kurir prisetio njihovog druženja.

foto: Marina Lopičić

- Gaga je bio po mnogo čemu jedinstven i nezamenljiv kao prijatelj i glumac. On je bio osoba koja je bila oličenje života. Za mene je i danas neprihvatljivo da on nije više živ. Bio je gospodin i mangup, ali i human čovek... Nekako tako ću ga pamtiti - kaže Šotra, koji mu je dao jednu od poslednjih velikih uloga u filmu "Zorana Zamfirova".

foto: Printskrin RTS

- Tražili su od mene s televizije da adaptiram "Zonu Zamfirovu". Uradio sam to pre više od 30 godina, ali promenio se urednik i novi nije želeo to da se radi. Prošlo je deset godina i mi ne bismo snimili film bez Dragana Nikolića. Gaga je potegao svoje veze i našli smo pare. On je izabrao i da odigra Hadži Zamfira, a deo ekipe je bila i njegova Milena. Bez Gage ne bi bilo ni "Zone" - izjavio Šotra za Kurir specijal.

Legendarni šmeker s beogradskih ulica u svojoj karijeri dugoj pola decenije obeležio je domaću kulturu. Publici će zauvek ostati urezan u sećanju kao Džimi Barka, Flojd, Popaj, Pavle Gvozdenović, Prle... ali i kao čoveka koji je voleo Milenu Dravić.

foto: Antonio Ahel/ATAImages, Dragana Udovičić

Dragan Nikolić preminuo je 11. marta 2016. i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Kurir.rs

Bonus video:

01:08 Producent i glumac Nedeljko Bajić o tome kako je dobio ime, slučajni susret u Sarajevu