SENKA IZ "NACIONALNE KLASE" SNIMILA JE VRUĆE SCENE SA GAGOM NIKOLIĆEM U INAT DEČKU: Evo kako danas izgleda i čime se bavi (FOTO)

Maju Lalević-Piščević i danas prepoznaju po ulozi Senke u kultnom filmu "Nacionalna klasa".

U ovom ostvarenju partner joj je bio čuveni Dragan Nikolić sa kojim je snimila i ljubavnu scenu.

„Imala sam 17 godina, moj tadašnji dečko bio je mnogo stariji od mene i imao je važnu ulogu iza kamere. Da bih svakog trenutka bila blizu njega, visila sam u Udruženju slobodnih umetnika, gde se odvijao kasting za film. Za ulogu Senke prodefilovale su mnoge glumice, a onda je Goran Marković jednog dana neočekivano pitao da li bih probala scenu sa Gagom Nikolićem“, počela je priču Lalević.

foto: tanjug

„Iako to nismo želeli ni ja ni moja ljubav, probala sam i dobila ulogu, koju ipak nisam prihvatila. Onda je direktor filma pozvao moju mamu i ja sam prihvatila ulogu, možda i iz inata toj mojoj ljubavi, koja se protivila tome. Mama je i potpisala ugovor, jer sam bila maloletna“, objasnila je Maja.

foto: Printscreen

Maja je u vreme snimanja „Nacionalne klase“ bila jako mlada, a posle toga se glumom bavila jako kratko, do 1986. godine. Ona se pre nekoliko godina osvrnula na kultnu scenu s Nikolićem i ispričala lepu anegdotu.

„Trenutak od koga sam se najviše plašila bila je naša scena u krevetu. Do poslednjeg momenta sam se nadala da će Goran iz nekog razloga odlučiti da je ipak izbaci iz scenarija shvativši da ja ne mogu da je odigram. A onda je došao taj dan. Gaga, koji se inače ponašao prema meni kao da mi je i brat, i tata, i najbolji prijatelj, tog dana je prevazišao sebe. Prvo je tražio da svi osim snimatelja napuste sobu, a onda kad smo ostali sami, napravio je takvu atmosferu da nisam ni primetila kada smo zapravo snimili scenu. Toliko me je zasmejavao, golicao, pričao neviđene viceve i anegdote, da sam se s mukom suzdržavala kako bih ozbiljno izgovorila tekst kad se uključe kamere”, ispričala je Maja 2016. godine za Kurir, nakon što je legendarni glumac preminuo.

foto: tanjug

„Gaga je bio čovek oko koga se uvek širio smeh, kao neki oblak koji je nosio sa sobom. Njegov humor bio je prosto neodoljiv. Uvek dovitljiv, brz, beskrajno zabavan, ciničan s merom, najčešće na svoj račun. A opet, kao da je u sebi nosio jednu dozu tihe sete, koja se ponekad videla u njegovim očima, u načinu na koji je iz daljine posmatrao lica ljudi koje je činio srećnim. Kao da mu je bilo važnije da svima nama u njegovom okruženju bude prijatno, dok je on čuvao tu svoju malu tajnu“, dodala je ona tom prilikom.

foto: Dragana Udovičić

„Uvek galantan i elegantan, beogradski šmeker koga su svi poznavali i s kojim su svi bili na ti. Od kolega glumaca, slučajnih prolaznika, umetnika, kafanskih drugara, pa sve do savskih alasa. Sećam se da se na snimanju „Nacionalne klase“ svima obraćao po imenu, od kafe-kuvarice do rekvizitera, pomoćnog osoblja. I svi su ga voleli.Poslednji put smo se slučajno sreli pre nekoliko godina. Divan kao i uvek, pitao me je kako su mi mama i tata. ‘Pozdravi ih puno, molim te’, mislim da su bile poslednje reči koje mi je uputio pre nego što me je zagrlio i otišao u večnost“, prisetila se Maja tada.

foto: Printscreen Instagram

Ova bivša glumica danas je uspešna poslovna žena i bavi se advokaturom i na svoje dodala je suprugovo prezime Piščević.

I u Srpskoj asocijaciji menadžera, gde je bila izvršna direktorka i članica Upravnog odbora, dala je svoj pečat, a nastojala je da „dobrim primerima promeni sliku menadžera kao lopova i tajkuna“. U toj organizaciji Piščevićeva je 2011. dobila nagradu „Kapetan Miša Anastasijević“, koja joj je donela titulu „Najžene“ te godine.

(Kurir.rs/Nova)

Bonus video:

05:30 KO JE ŠMEKER SVETSKOG GLASA ZA KIM ŠIZI CELA MASA? Vozila sam Fiću, ali Gaga Nikolić je to ipak BOLJE RADIO (VIDEO)