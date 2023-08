RTS OBELEŽIO 65 GODINA TELEVIZIJE U SRBIJI: Snažnu poruku poslala i nova urednica zabavnog programa

Radio-televizija Srbije obeležila je u sredu veče 65 godina od emitovanja prvog televizijskog programa u Srbiji. U Botaničkoj bašti u Beogradu organizovan je svečani prijem, kao i projekcija digitalno obnovljene i remasterizovane "Utakmice", treće epizode legendarne serije "Više od igre", a omiljene filmske hitove zapevali su s Big bendom Beti Đorđević, Aleksandra Kovač, Bisera Veletanlić, Boris Režak i Aleksandar Srećković Kubura.

Bisera je prvi put nakon smrti Bate Kovača pevala hit "Zlatni dan". Na slavlju se pojavio patrijarh Porfirije, koga je pozdravio Dragan Bujošević, generalni direktor RTS. Od omiljenih TV lica crvenim tepihom su prošetali Mira Adanja Polak, nova urednica zabavnog programa Sandra Perović, Olivera Kovačević, Jovan Memedović, Stefan Popović, Kristina Radenković, Marija Veljković, Milica Gacin i drugi.

Generalni direktor Bujošević istakao je za Fonet da je RTS televizija kojoj građani Srbije najviše veruju:

- Danas, kao i u najvećem broju svojih godina u kojima je postojao, RTS je bio kičma pristojne i normalne Srbije. To je ono što građani Srbije sasvim dobro osećaju i RTS je zbog toga televizija koja uživa najviše poverenja publike - građani Srbije najviše veruju RTS. Bez naše proizvodnje, bez naših serija, filmova, dokumentarnog programa, naučno-obrazovnog programa, bez naših koncerata, izložbi, kulturni život Srbije bi bio dramatično siromašniji. On je napomenuo da kad je u pitanju informativni program, važno je to što RTS potpuno poštuje novinarske standarde i kodekse.

- To je ono što nas čuva od svih pritisaka i sa leve i sa desne strane, i odozgo i odozdo - istakao je Bujošević.

Nova urednica zabavnog programa Sandra Perović oglasila se na svom Instragramu.

"65 godina televizije u Srbiji. Hvala svim kolegama koje su sa mnom organizovale proslavu važne godišnjice", napisala je novinarka.

Proslavi su prisustvovali glumci Radoš Bajić, Gordan Kičić i Tihomir Stanić, pevač Dragan Kojić Keba, ali i biznismen Miroslav Mišković.

