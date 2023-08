PAVLE VUISIĆ SE NALAZI U SVAKOM GLUMCU! Emotivna Mirjana Karanović: Za mene je ovo danas nekakav vrhunac karijere

Mirjana Karanović, balkanska glumačka diva, dobitnica je nagrade za životno delo "Pavle Vuisić" na 58. Filmskim susretima u Nišu. Ona će nagradu primiti prve večeri festivala između projekcije dva filma. Iako je doživela veliki stres zbog manjeg automobilskog udesa u Beogradu, gde joj je branik stradao, dramska umetnica se pojavila u pres-centru i pričala o karijeri, Pavlu Vuisiću, pogledima na svet očima glumice.

- Ovo danas je za mene nekakav vrhunac svega što sam dosad uradila. Radiću ja i dalje, ali volela bih da me više ne uzimaju u obzir za nagrade, jer mislim da sam uradila sve što sam mogla, dokazala sam da držim do kvaliteta, da mi je jako važno ne samo šta igram nego kakva je priča i ko su ljudi s kojima radim. Niš je nekako poseban baš zbog tog koncepta jer je gluma u prvom planu i u Nišu se ne gleda da li je film rediteljski uobličen, nego kojom emocijom dopire glumac do publike. Drago mi je da sam ovde - rekla je glumica pred okupljenima na konferenciji uoči uručivanja nagrade za životno delo.

Ona je kazala da je njen odnos s glumcem Pavlom Vuisićem neka posebna profesionalna priča.

- Znate, to s Pavlom, to je zanimljivo. Sumnjam da bi on bio srećan i zadovoljan što neka nagrada nosi njegovo ime, ali mislim da nosi njegovo ime baš zato što on nikada nije želeo da bude slavan i poznat. Hvaljenje svakog glumca je doživljavao kao agresiju, bežao je od toga, ali od toga se ne može pobeći. Pogotovo kad ste glumac. Tako da mislim da je Paja Vuisić u svakom glumcu. Žudi glumac da pobegne od popularnosti, iako na početku želimo da budemo popularni. To je s jedne strane dobro, s druge strane smeta. Pavle je bio u pravom smislu reči glumac - rekla je Karanovićeva.

Ona je dobitnica dva Gran-prija na niškom festivalu i u obe uloge joj je Vuisić bio direktan partner.

- I u obe scene mu baš nije milo da igra. U prvoj, u filmu "Petrijin venac", Ljubiša i Petrija, tj. on i ja, trebalo je da imaju nekakvu direktnu vezu. I nije mu bilo drago da snima tu scenu. Ne zbog mene, mene niko nije znao, nego zato što nije želeo da ga ljudi shvataju kao nekakvog zavodnika. On je, naprotiv, bežao iz sve snage od toga. A druga scena je u "Ocu na službenom putu" kada se on kupa. Psovao je Kusturicu, ali bio je potpuno autentičan, namrgođen, naterali su ga kao neko malo dete da se okupa, a on je sedeo u toj kadi, ja sam ga polivala, prala mu kosu. Mislim da je gunđao narednih deset dana - ispričala je Mirjana Karanović.

Mira je vrlo skromno ispričala da, kada je počela karijeru, uopšte nije mislila da će igrati na filmu.

- Mislila sam da je to za neke drugačije glumice, a ja sam sebe videla u pozorištu. Posle ere partizanskih filmova, snimalo se s lepim glumicama, tako da ja sebe nisam videla fizički lepom da bi se neki glumac na kraju filma zaljubio u mene. Onda se pojavila Petrija, gde je bilo važno nešto drugo. Zatim sam mislila da će u mojim četrdesetim karijera nekako da utihne, ali pojavile su se priče iz vizura žena. Zato sam se i upustila u svet režije da bi ispričala priču iz vizure žene mojih godina - kazala je Karanovićeva.

