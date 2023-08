BEZ NJE NIKAD NE BISMO SNIMILI "BESU": Komemoracija producentkinji Tei Koroliji, a govor najbolje prijateljice sve je RASPLAKAO

Posle duge i hrabre borbe 18. jula preminula je producentkinja Tea Korolija, sahranjena je nekoliko dana kasnije na Korčuli, a juče joj je održana komemoracija u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu.

O njoj su govorili njeni prijatelji i saradnici s kojima je napravila serije "Besa", "Žmurke", "Na slovo, na slovo", "Pogrešan čovek", kao i više različitih TV formata, među kojima je i kviz "Potera". Na velikom platnu pojavili su se Milan Marić, Hana Selimović, Miloš Timotijević, Toni Džordan i drugi.

- Uvek je bila neka čarobnica, ličila mi je na devojke iz dalmatinskih pesama. Dođe i donese energiju koja ne pripada ovom svetu. Celog života je u sebi nosila takvu energiju da je ljudi, odakle god da su i ko god da su, svi prihvate kao svoju - rekao je Srđan Šaper.

O Tei je govorila i njena prijateljica i prva komšinica Sandra Probst.

- Imala je beskrajno strpljenje za sve. Nikad nije govorila ružno ni o kome. Uvek smo se smejale. Neki dan smo njena majka Senka i ja gledale naše slike i na svakoj se smejala, kao da se nikad nije dogodilo nešto ružno. Međutim, kad bi se dogodilo nešto ružno, Tea je uvek bila optimistična. Nakon prve operacije joj je trebalo puno vremena da stane na noge. Stala je prvi put na štikle za Sarajevo film festival, pozvala me je da idem s njom. Mislila sam da je sve prošlo, ali bolest joj je samo dala mali predah. Videla sam njenu neverovatnu hrabrost, a u poslednjim nedeljama me je savetovala oko mojih beznačajnih problema. Uvek me je terala da sve podelim, rekla mi je da je to radila kako ne bi razmišljala o bolesti, ali ja mislim da je to radila jer je bila divna prijateljica. Zbog Tee sam poželela da budem bolji čovek - ispričala je prijateljica.

Tea je završila školu "Vladislav Ribnikar" i FDU u Beogradu, a živela je na relaciji Beograd-Zagreb. Prve korake napravila je kao dete glumac, a slavu stekla snimajući čuvene reklame s Draganom Nikolićem i Milenom Dravić. Potresnim govorom sve je rasplakao njen najbliži saradnik na "Besi" Igor Stoimenov.

- Hvala Senki, koja me je primila u kuću kao studenta i do dana današnjeg mi ostavila otvorena vrata. Sledeća stvar je za sve mlade studente. Ako hoćete da upoznate velike face iz sveta filma, onda treba da imate prijatelja koji je domaćin prevodilac na festivalu. Perfektno je govorila francuski i po gradu je vodila francuske glumce i glumice. Od svih glumica meni je bila najdraža Beatris Dal i Tei sam najzahvalniji što me je upoznala s njom. Sledeća stvar koju sam učio od nje je "Tein put pun potencijala". Umela je da sa svetskim poslovnim facama razgovara na način koji je neverovatan. Bez nje nikad ne bismo završili "Besu". Uspela je da ubedi albanske glumce da u srpskoj seriji igraju kriminalce - rekao je Stoimenov.

Komemoraciji su prisustvovali Vuk Ršumović, Milan Todorović, Boban Skerlić, glumac Ivan Zarić i drugi.

Tea Korolija preminula je u svojoj 48 godini posle kraće i teške bolesti, sahranjena je u hladovini maslinjaka svoje voljene Koručule odakle je poreklom i kojoj se uvek sa radošću vraćala.

