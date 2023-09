GAGA NIKOLIĆ JE OBELEŽIO MOJE DETINJSTVO! Sarajevski glumac osvojio Holivud, snimao sa Penelope Kruz, ali još čeka ulogu u SRBIJI

Sarajevski glumac Adnan Hasković potpuno je nepoznato ime za širu publiku u Srbiji. Ipak, dramski umetnik iza sebe ima veliku internacionalnu karijeru u Evropi i Americi, gde je radio sa svetskim zvezda poput Penelope Kruz. U Sarajevu je nedavno predstavio svoj novi film "Umri prije smrti" režisera Ahmeda Imamovića, za koji mu je želja da bude prikazan i u Srbiji. Za Kurir Hasković govorio o životu u Americi, ali i želji da konačno zaigra i u nekoj srpskoj seriji ili filmu.

U Sarajevu je publika mogla da vidi vaš novi film u kome igrate ginekologa Zlatana Begovića, koji nema moralnih dilema oko abortusa. Ipak, njegov život se promeni kad sazna da je teško bolestan. Da li ste imali dilemu da li je ova uloga baš za vas?

- Za sve što mi se u životu dešava smatram da slučajnost ne postoji. "Umri prije smrti" je nastao spontano. Zajedno smo počeli da radimo taj projekat reditelj i ja nakon slučajnog susreta u Sarajevu. Film mora da bude komercijalan, ali i da šalje neku poruku. Živimo u haotičnom društvu koje nam daje pogrešne ljude za uzore, a moramo da se okrenemo sami sebi, pa da budemo jedni drugima ogledalo i da se popravljamo i činimo sve boljim. Igram gospodara života i smrti. On je neki mali bog, ali i kadija i sudija. Jedina istina u filmu je da mi umiremo. Ko priča danas uopšte o smrti, a ljudi umiru svakog dana. Nekako to izbegavamo kao temu dok nas ne zadesi neko veliko iskušenje. Život je prolazan.

Kakva sudbina očekuje film posle festivala?

- Poruka filma nije da smo mi protiv abortusa, a svaki demokratski festival sa Zapada ima problem da ga prikaže. Okrenuli smo se zato prema istoku, Tokiju i Kairu, koji nemaju te dogme. Očekujemo da svetska premijera bude u Tokiju.

U filmu delite kadar i sa Šerbedžijom.

- Rade je moj glumački uzor. On je veliki i jednostavan čovek. Ostavio je snimanje serije u Londonu zbog ovog filma. Reditelj Ahmed i Rade se znaju s filma "Go West".

U Srbiji ste deo agencije "Slavik artist", koju vodi Nikola Kojo. Kada ćemo vas gledati u nekoj seriji ili filmu u Srbiji?

- Nadam se uskoro. U pripremi je jedan regionalni projekat s Kojom. Trebalo je da igram u seriji "Frust" "Fajerfajl produkcije", ali sam snimao film u Turskoj, pa nisam mogao da uskladim svoje termine. Ne sumnjam da će biti prilike. Čeka me nešto bolje.

Napravili ste veliku karijeru u Americi. Kako vas je put odveo preko okeana?

- Dobio sam ulogu još na drugoj godini akademije u francuskom filmu, pa posle u Italiji. Desilo se sve spontano. Nekako sve povezujem sa sudbinom. Bog me počastio da igram s Penelope Kruz u filmu "Dvaput rođen".

Kako je bilo raditi sa čuvenom lepoticom Holivuda?

- Mi umetnici iz bivše Jugoslavije imamo neku vrstu sujete i svakom tražimo mane. Mislio sam da je to neka skrivena kamera. Ona je mene posle svakog kadra grlila i ljubila i govorila: "Hvala ti na energiji i predivnom trenutku." Imao sam 29 godina i pitao se šta se dešava. Moramo se mi više podržavati. Nije samo Penelope nego i Havijer Bardem. Nas dvojica smo sedeli i razgovarali kao da smo najbolji prijatelji.

Kako pamtite Jugoslaviju i koji filmovi su vas oblikovali?

- Za mene je ikona jugoslovenskog glumišta bio Dragan Nikolić. Gaga je bio bog šarma. Plenio je nekom harizmom na platnu. Obeležio je moje detinjstvo. Moj otac je obožavao njegove filmove, pa je ta ljubav prema glumi krenula odatle.

S kim od kolega iz Srbije ste sarađivali?

- Najviše sam iz Srbije radio s Nikolom Đuričkom, i to u Holivudu. Snimali smo seriju "Legend", gde smo igrali Čečene. On je bio mafijaš, a ja sam igrao generala koji kasnije postaje predsednik Čečenije. Imali smo odličnu saradnju. Beskrajno je duhovit. Radio sam sa Isidorom Građanin film u Crnoj Gori koji se zove "Zaliv". S Jelenom Gavrilović sam radio na kratkom filmu, a u Austriji sam u kratkom metru igrao strica Jovani Stojiljković. Mislim da je tada tek bila završila akademiju i da joj je to jedna od prvih uloga.

Da li ste znali da je Jovana postati velika glumica?

- Odmah me je osvojila svojom prirodnošću. Kamera to voli na filmu.

Bavite se i produkcijom?

- Na Balkanu ne možeš biti samo glumac, već moraš uzeti stvar u svoje ruke. Samo tako možeš da radiš ono što te zanima, ali to teži put. Bjelogrlić je dokazao da jedan glumac može da napravi dobre filmove.

