HOLIVUDSKA ZVEZDA DŽON SEVIDŽ ZA KURIR: U Srbiji osećam spokoj i mir, a mladi ljudi su mi dali novu energiju i veru u budućnost

Holivudski glumac Džon Sevidž ponovo je gost Srbije, a ovog puta razlog njegove posete bio je prvi internacionalni Novi Sad film festival. Uručio je nagradu ostvarenju "Po meni se ništa neće zvati" Đorđa Vojvodića, koji je trijumfovao između 20 filmova iz 12 zemalja. Zvezda ostvarenja "Lovac na jelene" i "Kosa" proveo je nekoliko dana u Novom Sadu, gde se, kako je ranije istakao, osećao kao kod kuće. U razgovoru za Kurir proslavljeni umetnik govorio je o mladim nadama srpske kinematografije, dešavanjima u Holivudu i svetu, a prisetio se i prijatelja Lazara Rokvuda iz Sombora.

foto: Zorana Jevtić

Kakve su vam impresije o novom filmskom festivalu i našim studentima?

- Veoma sam uzbuđen. Osećam mladu i novu energiju ovog filmskog festivala. Ima novo mesto u ovom svetu i donosi nova shvatanja. Dosad sam pogledao samo dva filma "Kristina" i "Svetac" - koja su veoma dinamična, a tu dinamiku su mogli da donesu samo mladi producenti. Sve mi je ovo dalu novu energiju i nadu za budućnost, koja dolazi iz Novog Sada. Video sam glumce, reditelje, pičeve - koji su potpuno novi i drugačiji, čuo sam originalnu muziku. Oba filma se bave veoma ozbiljnim temama, koje se tiču i mog privatnog života - a sada je sve oslikano, čak i kroz fotografiju. Mogao sam da se identifikujem sa karakterima, a osetio sam senzitivnost i mirnoću u temama. Drugi film je po mom mišljenju pokazao moć i greške ega. Ponekad imam problem da nekad samo sklonim stvari iz svojih misli. Filmovi su za mene fenomenalni, kao i ovaj grad - u kom osećam spokoj i mir, a to ne nalazim na mnogim mestima. Voleo bih da postoji više ovakvih festivala, ali ih, nažalost, nema toliko. Ovo je prvi put da sam od osnivanja na nekom festivalu, koji donosi potpuno novu, mladu energiju.

foto: Zorana Jevtić

Da li je teško biti u žiriju?

- Osećam se počastvovano što sam član žirija. Nisam predsednik i ovde sam kako bih video napredak u ovoj industriji, zato se osećam kao deka.

Šta mora da ima priča da bi vam se dopala?

- Više ni sam ne znam. Mnogo toga se menja, još od 1950. godine menjalo se mnogo toga u filmovima, glumcima - svet oko nas se menja, i to traje i dan-danas. Zato je jako teško odgovoriti na to pitanje, jer svako vreme sa sobom nosi nešto novo, a ja sam prošao kroz mnoge promene od svog rođenja pa do sada.

foto: Zorana Jevtić

Kakva je situacija u Holivudu? Da li je ovo kraj filmske industrije kakvu poznajemo?

- Dolazi do promena u svim segmentima kreativnosti, ali iza kreativnosti nalazi se marketing. Marketing uspe da zainteresuje ljude, a deca su na telefonima po ceo dan. Stalno su na Tiktoku ili ko zna kojim sve aplikacijama. Oni ne znaju, ne razumeju. Hteo sam da naučim unuku da svira klavir - jer sam ja imao talenat za muziku. Međutim, dete nema talenta jer je stalno na Tiktoku. Uznemiren sam. Da li detetu nešto nedostaje, da li mora da mu se promeni mišljenje? Ne znam ni sam. Voleo bih da pomognem da deca odrastaju u drugačijem okruženju, kao kada sam ja bio mali. Treba da pružamo ljubav i budemo otvorenog uma, jer stvari nisu uvek jednostavne.

foto: Damir Dervišagić

Veliki vaš prijatelj je Lazar Rokvud iz Sombora. Kako je počelo vaše prijateljstvo i druženje?

- Veoma sam iznenađen da ste se toga setili, to su prelepe uspomene za mene. Došli smo ovde nakon što smo se sreli sa dva prijatelja. Jedan je italijanski glumac koji živi u Kanadi, a razlog povratka ovde bio je film. Lazar je napustio svoj dom zbog konflikta u Jugoslaviji. Divan prijatelj, uvek mi je bilo lepo u njegovom društvu.

foto: Zorana Jevtić

Kako vam se čini stanje u svetu danas?

- Čini mi se da smo kao društvo mentalno bolesni, da se mučimo. Trebaju nam zdrav razum i razumevanje. Zašto nam je bog dao toliko različitih jezika? Da bismo učili zajedno. Moramo da naučimo da se smejemo.

Da li ste naučili neku srpsku reč uz pomoć svog prijatelja?

- Hvala.

U Srbiji ste snimili dva filma "Bićemo prvaci sveta" i "Povratak". Da li ima novih ponuda?

- Neko mi je pričao sada kada sam došao u Srbiju o novim projektima, nadam se da će me ponovo nazvati.

foto: Zorana Jevtić

Spremate li neku novu ulogu?

- Igram jednog karaktera koji se nikada ne smeje, u pitanju je Betoven. On je imao problem sa smejanjem, ali je voleo muziku. Iako je bio jako bolestan i gluv - ostao je živ zbog sopstvenog izbora i zbog muzike.

Snimili ste mnoge velike rolu. Koja vam je najdraža?

- To je večito pitanje, ali je odgovor uvek isti - sledeća.

Kurir.rs/ Maša Kostić i Ljubomir Radanov