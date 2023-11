SRBIJA DO TALINA! Svetska premijera filma Sunce mamino, a internacionalna Heroja Halijarda i još 11 ostvarenja s BALKANA

Filmski festival Blek najts u Talinu (Tallinn Black Nights Film Festival, pun naziv op. aut.) ove godine predstavlja posebnu selekciju posvećenu filmovima iz Srbije i s Balkana. Publika će moći da pogleda 13 ostvarenja. Svetsku premijeru imaće novi film reditelja i scenariste Koste Đorđevića "Sunce mamino", a internacionalnu ostvarenje "Heroji Halijarda" Radoša Bajića.

foto: Kinematografska kuća

Festival otvaraju "Čuvari formule" Dragana Bjelogrlića, a tu su i "Radnička klasa ide u pakao" Mladena Đorđevića, "Lost Country", "Bosna pada", "Ekskurzija", "Hotel Pula", "Dnevnik Pauline P.", "Živi i zdravi", "Supermarket", "Domaćinstvo za početnike" i "Observing".

Beograd i tinejdžer Relja

Od Koste Đorđevića, reditelja filmova "S/Kidanje" i "Reži", koji su postigli fantastičan uspeh na međunarodnim festivalima i kod publike, stiže novo ostvarenje "Sunce mamino". Ovo je tinejdžerska i porodična priča o romantičnom sedamnaestogodišnjaku Relji, koji organizuje sahranu svoje bake u trenutku kada shvati da je to način da smuva devojku u koju je zaljubljen. Sniman tokom leta 2021, na autentičnim lokacijama koje oslikavaju beogradsko leto, "Sunce mamino" je ljubavna komedija o odrastanju tinejdžera na ulicama i krovovima glavnog grada u kojoj protagonista Relja Noveski manevriše između ljubavi i smrti. Reditelj Đorđević ističe da je reč o toploj porodičnoj priči ispričanoj iz ugla do ušiju zaljubljenog tinejdžera koji ne bira sredstva kako da dođe do devojke u koju je zaljubljen:

- Kako to obično biva u životu i na filmu, njegovi postupci dovešće do neočekivanog razvoja situacije pa će na kraju filma, umesto da osvoji devojku, konačno uspostaviti emotivan odnos sa svojom mamom. Ubeđen sam da nam je danas svima baš ovakav kraj potreban i da je domaća publika željna ovakvog filma.

foto: Kinematografska kuća

Glavna uloga Relje poverena je mladom glumcu Pavlu Čemerikiću, a u ostalim ulogama našli su se popularni Denis Murić, Alisa Radaković i Pavle Mensur, uz podršku nešto starijih koleginica, pre svega Branke Katić, a zatim i Dubravke Kovjanić i Draginje Voganjac.

Venčanje i običaji

Dosta se očekuje i od živopisne mediteranske komedije "Živi i zdravi", čiju režiju i scenario potpisuje Ivan Marinović. Ovo ostvarenje će takođe imati svetsku premijeru. Komedija prati mladi par pre i tokom svadbe. Venčanje, tradicija, običaji, ali i sukob novog i starog u prelepom ambijentu primorja Crne Gore prikazani su kroz dinamičan i komplikovan odnos mlade, koja naprasno odustaje od udaje, i mladoženje, koji je na insistiranje oca primoran na ovaj čin. Veliko slavlje pretvara se u farsu s nizom neočekivanih obrta. Uzbudljiva situacija začinjena je naoružanjem i dinamitom, baš kako tradicija i običaji tog kraja nalažu.

foto: Maja Medić

Glumačku ekipu čine poznata imena iz regiona - Mirjana Joković, Tihana Lazović, Goran Bogdan, Snježana Sinovčić Šiškov, Momčilo Pićurić, Goran Slavić, Dejan Đonović, Dragana Dabović i drugi. Film je sniman u Crnoj Gori na poluostrvu Luštica i u Portonovom.

Kurir.rs