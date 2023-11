JELENA GAVRILOVIĆ IZGLEDA KAO MILION DOLARA: Glumica zasenila sve izgledom, a onda je zapevala i dobila OVACIJE publike (FOTO)

Glumica Jelena Gavrilović dobila je ovacije publike na dva koncerta "Dizni 100", održana 5. novembra 2023. u MTS Dvorani.

Dramska umetnica oduševila je stajlingom, te su svi komentarisali da izgleda kao milion dolara, a kada je zapevala dobila je ovacije.

foto: Branko Koljajić, MTS Dvorana promo

Jelena je izvela čuvene numere iz oba dela popularnog animiranog hita "Zaleđeno kraljevstvo" ("Frozen"), po čemu je poznata i van granica naše zemlje: "Sad je kraj" (Let It Go”) i "Meni neznano" (“Into the Unknown”).

Ona je dala glas za srpsku verziju Elze, a Dizni studio je upravo Jelenu Gavrilović uvrstio među 25 najboljih glasova za tu ulogu.

foto: Branko Koljajić, MTS Dvorana promo

Jelena je nosila glamuroznu haljinu koju je specijalno za ovu priliku dizajnirala Amina Hasanbegović. Za šminku je bila zadužena Sanja Orlandić, a za frizuru Katarina Marinković (Studio Kat).

Na bajkovitoj bini koja je odisala duhom Diznija, pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića, Simfonijski orkestar RTS-a pratio je desetoro izvođača, koji su se za ovu priliku izveli numere iz Diznijevih klasika.

foto: Branko Koljajić, MTS Dvorana promo

Tokom svake pesme na video bimu su se nizali inserti iz Diznijevih klasika. Sam kraj koncertnog spektakla, obeležila je grupna pesma svih izvođača, koji su otpevali temu iz “Kralj lavova”: "Hakuna matata", na oduševljenje publike. Između dva koncerta bio je priređen crveni tepih i susret sa medijima.

foto: Branko Koljajić, MTS Dvorana promo

Naredno, treće, izvođenje koncertnog spektakla “Dizni 100” zakazano je za 7. novembar 2023. u MTS Dvorani.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:09 Jelena Gavrilović na Belgrade River Festu