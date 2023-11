POZORIŠTA NEMA BEZ LJUDI IZA SCENE: Kičić ispričao kako su ga dočekali u ATELJEU Gaga Nikolić i Petar Kralj, a on mu je pomogao

Za 67. rođendan Ateljea 212 glumac Gordan Kičić i upravnik Novica Antić su otvorili izložbu fotografija "To smo mi..." Saše Čudanova.

foto: Kurir

Postavka je inspirisana motom ovogodišnje sezone "To smo mi! To smo mi? To smo mi..." i prikazuje život u pozorištu sa druge strane zavese, u radionicama, kancelarijama, na sceni, u fundusima... Na fotografijama su ljudi iz različitih sektora koji, nevidljivi za publiku, učestvuju u stvaranju predstava.

1 / 5 Foto: Kurir

- Odlučili smo da publika vidi kako Atelje 212 izgleda iza scene i bez kojih ljudi jedna predstava ne može da bude odigrana - od portira preko šminkera i šnajdera do ljudi iz rekvizite i scenaca. Pozorište je kao svaka radna organizacija. Portir čuva pozorište, a tu je čuveni bife. Glumac mora da bude sa svima dobar. Znam svakog od tih ljudi po imenu. Oni vam prenesu tu neku svoju energiju i onda možete da dobro odigrate predstavu - pojasnio je Kičić.

foto: Kurir

U donjem foajeu pozorišta prikazani su crteži nastali tokom proba, autorke Anke Milić, suflerke Ateljea 212.

- Anka ima neverovatan dar za crtanje. Bez nje mi ne bismo mogli da spremamo svoju uloge i da uvek znamo tekst - kaže glumac.

foto: Vladimir Šporčić

Gordan Kičić se prisetio i svog dolaska u ovu kuća, kada mu je puno pomogao Nenad Jezdić.

- Prvi put sam stao na scenu 1996. godine kad sam uskočio u predstavu "Sveti Georgije ubiva aždahu". Tu su igrali Dragan Nikolić, Petar Kralj i cela old stars podela. Imao sam tada nepunih 19 godina. Imao sam veliku frku kako ću da se pokažem i da li ću znati tekst. Nenad Jezdić je tu već igrao četiri godine. On mi je puno pomogao. Posle su se nizale mnoge - priznao je Kičić.

