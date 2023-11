"PITAO SAM GA - PA ŠTO NA PROBI?" Lauševiću kolega lupio ŠAMARČINU, ZUJALO mu u glavi! Prekinuli i SET! Šta se zaista desilo?

Legendarni glumac Žarko Laušević preminuo je 15. novembra 2023. godine.

Osim brojnih filmskih ostvarenje, Laušević se ostvario i u ulozi pisca.

Naime u svom delu "Padre, idiote", slavni glumac ispisuje dane svog života na slobodi posle više od četiri godine i sedam meseci provedenih u nekoliko zatvora u Crnoj Gori i Srbiji, a da mu je život i te kako slikovit i zanimljiv, govori i anegdota sa snimanja filma koju je svojevremeno ispričao gostujući u jednoj emisiji.

foto: Damir Dervišagić

- Aleksandar Berček me je stvarno prebio na snimanju filma "Dogodilo se na današnji dan" - otkrio je svojevremeno Žarko Laušević.

U ovom ostvarenju Miroslava Lekića, snimljenom 1987. godine, Laušević je igrao Bajru, studenta koji živi od raznošenja mleka. Mladić stanuje u šupi jednog dvorišta sa mladim bratom Grecom (Marko Ratić), a ubrzo im se pridružuje i skitnica Maleš (Srđan Todorović).

foto: Stefan Jokić, Dragana Udovičić

U kultnoj sceni, kada policijski inspektor, kog je igrao Aleksandar Berček, šamara Bajru zato što se suprotstavio klincima koji su mu prosuli mleko, zaista su pljuštali pravi udarci!

- Jedan od njih je izvadio nož i ja sam se samo branio - govori Bajra u tom kadru, na šta mu policajac lupa šamarčine i odgovara:

- Lažes, biješ decu, posle kažeš da je bilo u samoodbrani, priznaj čika inspektoru.

Laušević je otkrio da je tada stvarno dobio batine.

- Aca i ja smo se dogovorili da mi udari pravi šamar. To je bio jedini način da izgleda realno. Dobro me je lupio! Zujalo mi je u glavi – ispričao je glumac u jednoj emisiji i dodao da su ga i druge kolege tukle.

- Šamarao me je i Bata Živojinović u filmu „Boj na Kosovu“, ali sam mu vratio u „Oktobarfestu“. Stevo Žigon me šamarao na probi za film „Bolje od bekstva“. Pitao sam ga: „Pa što na probi?“, a on mi je odgovorio: „I na probi!“ Ali Berček je to uradio najbolje - prisetio se svojevremeno glumac.

foto: preentscreen/Youtube

Da podsetimo, komemoracija i ispraćaj Žarka Lauševića biće obavljeni u ponedeljak 20. novembra.

foto: Zorana Jevtić

Ispraćaj i kremacija biće obavljeni na Novom groblju u Beogradu sa početkom u 14 časova.

(Kurir.rs)

