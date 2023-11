"BIO JE TO ISTI ZATVOR U KOJEM SMO SNIMILI NAŠU SCENU" Glumica iz SAD o Lauševiću:Naletela sam na kolica u metrou i ostala u šoku

Američka glumica Kler Bekmen bila je partnerka Žarka Lauševića u filmu „Bolje od bekstva“.

Kler Bekmen, povodom smrti proslavljenog glumca Žarka Lauševića, prisetila se njihove zajedničke saradnje i prijateljstva u intervjuu Glasu Amerike.

“Bio je izuzetno harizmatičan. Uvek sam ga Amerikancima opisivala kao neku vrstu istočnoevropskog Marlona Branda. Bio je šarmantan, seksi i vrlo zabavan. Bilo je ostvarenje sna raditi onakvu ljubavnu priču, porodičnu dramu. Teško je bilo reći zbogom, toliko se zbližiš sa nekim kada radiš tako intiman projekat. I bilo je toliko toga što nikada nismo mogli da kažemo jedno drugome jer nismo smo govorili jezikom drugog. Mislim da ću ga pamtiti kao velkodušnog, duhovitog, veoma inteligentnog glumca, koji je bio izuzetno gostoljubiv i ljubazan prema stranoj glumici” , kazala je Kler Bekmen.

Glumica je opisala prvi susret sa Lauševićem na aerodromu.

“Bila je 1989, i nakon što smo snimili film proslavili smo Novu godinu i tako smo ušli u 1990. godinu dok smo završili film. Bio je to moj prvi dugometražni film tako da sam bila veoma uzbuđena . Zapravo, ironija je bila u tome što je on u filmu igrao glumca iz sapunice a ja sam u to vreme glumila u sapunici u Njujorku. Morala sam da se dogovorim sa producentima da mi odobre da odem za Beograd da snimim film. I Boris Goranski snimatelj, i reditelj Leka, i Lauš, svi su presudno uticali da dođem tamo što nije bila mala stvar . Moji agenti nisu bili baš srećni. Mislili su da talasam ali bila sam zaista uzbuđena što sam snimila “Bolje od bekstva”. Nikada pre nisam snimila igrani film i tako sam srela Žarka na aerodromu. Zatim su me odveli u Klub književnika, to popodne smo otišli na ručak, a mislim da smo već sutradan počeli da snimamo” pirsetila se glumica.

Rad na ovom filmu zajedno sa Žarkom Lauševićem bio je posebno iskustvo za Kler Bekman.

“Bilo je divno. Ono što mi se najviše dopalo je što iako je kultura bila veoma različita od svega što sam iskusila ranije glumci su glumci u celom svetu. Žarko me je odveo do jednog pozorišta. Mislim da je tada glumio u pet predstava u raznim pozorištima u isto vreme kada je snimao i film. Odveo me je u jedno od pozorišta, videla sam ga kako nastupa na pozornici i otišla iza scene. Igledalo je kao pozorište u Njujorku ili bilo gde i odmah sam se osećala kao kod kuće. Oduvek sam sanjala, čak sam pomenula to na Fejsbuku, Leki i Borisu da bi bilo divno da snimimo nastavak filma u kom se oni sreću ponovo posle 30 godina” kaže Kler koja je bila u kontaktu sa Žarkom i nakon premijere „Bolje od bekstva“ i nakon tragičnog incidenta u kome je bio akter:

„Poslala sam mu paket u zatvor. Bio je to isti zatvor u kome smo snimali našu zatvorsku scenu jer je njegov lik u zatvoru na kraju filma. Kolege su mi govorile da je ironično i tragično da je u istom zatvoru u kom smo snimali scenu. Nisam mogla da verujem. Poslala sam mu kutiju sa čokoladom, boksom cigareta, “Soni” vokmenom i kasetama za učenje engleskog da bi imao nešto produktivno da radi dok je tamo. Kasnije sam saznala da ga je dobio i ponovo sam ga videla. Mislim da je to bilo 1999. ili 2000. godine kada je došao u Ameriku. Jedna od najluđih stvari koja mi se dogodila, a nisam tada znala da je ovde je da sam ulazila u metro u centru Menhetna. Bio je prepun. Voz je krenuo i pala sam na dečija kolica sa detetom u njima. Izvinila sam se i pogledala majku koja je sedela ispred i rekla: ‘Tako mi je žao’. I, odmah sam prepoznala svoju šminkerku iz Jugoslavije i rekla: ‘O bože, šta ti radiš ovde?’”

„Pokazala mi je gospodina koji sedi pored nje i to je bio Žarko. Sada su bili u braku i to je bio njihovo dete, Ostala sam potpuno zatečena. I, do danas… Ponekad pogledam globus i pomislim: ‘U redu, došli su iz Beograda u Njujork i poput one rečenice iz ‘Kazablanke’ od svih metroa u celoj zemlji, u svim gradovima na svetu, ja sam bukvalno pala na njihovu bebu, a oni su sedeli baš tu. Svi smo izašli iz voza na sledećoj stanici, razmenili brojeve telefona, izgrlili se i izljubili, a onda, mislim, nedelju dana kasnije okupili smo se i krenuli na put turističkim brodom u obilazak ostrva Menhetn“, ispričala je Kler Bekmen u intervjuu za Glas Amerike.

Glumica je pozvala Žarka i njegovu porodicu da dođu na njenu predstavu, ali do tog susreta nije došlo.

Kako je ispričala, činilo joj se da se Žarko na neki način krije, da ne želi da bude viđen i zbog toga je bila veoma tužna. O tragičnom incidentu su razgovarali na brodu, kazala je glumica.

“Sve što su mi rekli je da je pravni sistem drugačiji u Srbiji. Kriv si dok se ne dokaže da si nevin. Znala sam da je bio u zatvoru i da je nabavio pištolj za samooodbranu jer mu je prećeno smrću”, zaključila je Kler Bekmen za Glas Amerike.

