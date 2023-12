LEGENDARNI DŽEZ UMETNIK JE BRAT NAŠE POZNATE GLUMICE: U emotivnoj ispovesti prisetila se čuvenog Miše: "Otišlo je pola mene..."

Na današnji dan 1947. godine rođen je jedan od naših najslavnijih džez umetnika Mihailo Miša Blam.

Rođen je u staroj dorćolskoj jevrejskoj porodici. Njegov otac Rafael je takođe bio džez muzičar i osnivač Narodnog orkestra Radio Beograda (smatra se da je doneo džez u Beograd), a deda Markus David jedan od osnivača Radio Beograda.

foto: Youtube Screenshot

Diplomirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i to na katedri za kontrabas. Magistrirao je na Akademiji u Belgiji i položio audiciju kod čuvenog dirigenta Herberta fon Karajana. Jedan je od inicijatora džez odseka u muzičkoj školi Stanković, u kojoj je kasnije radio kao profesor, pošavši stopama svoga oca.

Bogata karijera

Profesionalno je počeo da se bavi muzikom 1964. godine. Već kao srednjoškolac svirao je u Kamernom orkestru Dušana Skovrana, a zatim i u Beogradskoj filharmoniji, pod dirigentskom palicom Živojina Zdravkovića. Sledi angažovanje u Berlinskom radio orkestru, tada pod rukovodstvom Herberta fon Karajana.

Nakon toga odlazi u Njujork, gde počinje džez karijeru svirajući po klubovima. Upoznaje Četa Bejkera i sa njim radi dve godine. U Jugoslaviju se vraća da bi odslužio vojni rok, svira u u Simfonijskom orkestru JNA, a zatim nastavlja džez karijeru u Nemačkoj, Izraelu, Dominikanskoj Republici, Ugandi.

foto: Milica Milovanović

Sarađivao je sa mnogim vrsnim domaćim i stranim muzičarima: Borom Dugićem, Dušanom Prelevićem, Bokijem Miloševićem, Duškom Gojkovićem, Šabanom Bajramovićem, Tonijem Skotom, Četom Bejkerom i mnogim drugima.

Zanimljivo je da je u Ugandi svirao na dvoru Idi Amina. Takođe poneo je i laskovu titulu prvog Jugoslovena koji je položio audiciju kod Herberta fon Karajana. Od 2020. ulica u Nišu nosi njegovo ime.

Nada Blam o bratu

Njegova mlađa sestra je naša poznata glumica Nada Blam. Ona je o svom bratu govorila u ispovesti za Kurir.

foto: Nenad Kostić

- Prvo čega se sećam u svom životu jeste moj brat Miša. On je stariji od mene četiri godine i uvek je više znao. Ja sam ga kopirala, ali nikada nisam bila tako uspešna kao on. Sećam se, imali smo mali bicikl koji je tata doneo iz Nemačke, ali ja nisam umela da savladam vožnju - otkrila nam je Nada Blam.

Otišlo je pola mene

Dramska umetnica prisetila se i dečijih nestašluka, a podelila je sa nama i da je nakon njegovog odlaska izgubila pola sebe.

- Pored Miše, imala sam još četvoricu braće od tetaka koji su me mnogo pazili. Bila sam jedino žensko dete u porodici i samim tim zaštićena. Štitili su me od dečjih svađa, pravila sam se važna, imala sam mnogo dobrih prijatelja. Miša je bio brat kakvog samo možeš da poželiš. Kad je već malo stasao, počeo je da izlazi s društvom. Mama je insistirala da vodi i mene, ali njemu je bilo glupo da vodi malu sestru sa sobom.

foto: Privatna Arhiva

Bilo ga je sramota. Pošli bismo zajedno, a onda bi mi rekao da stanem kod poštanskih sandučića, da ne mrdam, da se sakrijem i da ga tu čekam. To je bila naša tajna koju nikako nisam smela da kažem mami. Govorio bi: "Čekaj me, ja ću doći." I ja čekam, čekam, čekam i čekam... Ne znam koliko je to trajalo, smrznem se čekajući, ali znam da ga nikada nisam odala i da sam bila uvek verni jatak. Kada je Miša otišao, kao da je otišlo pola mene. Izgubila sam dečji svet. Više nemam s kim da pričam o detinjstvu... - ispričala nam je Nada.

Porodica

Ženio se četiri puta, a bio je oženjen i pevačicom Izvorinkom Milošević, sa kojom je imao sina Davida. Najstarijeg sina Markusa dobio je s prvom suprugom Biljanom Vuković.

Preminuo je iznenada, 19. juna 2014. godine. Sahranjen je na jevrejskom groblju u Beogradu.

