KADA PEVAM NA SRPSKOM ZVUČIM KAO VLADO KALEMBER: Napravio je izuzetak kad ga je zvao BALAŠEVIĆ i evo šta kaže MUMIN o toj saradnji

Milan Mumin, jedan od najupečatljivijih autora na domaćoj i regionalnoj rok sceni, frontmen novosadskih Lav hantersa, aktivno stvara i živi u muzici i poslednjih pet godina. Pesme izvodi na engleskom jeziku.

- U startu me je privlačilo pevanje na engleskom. I u mojim prvim bendovima, pre Hantersa, vodila se polemika hoćemo li srpski ili engleski. Nije da nisam nikada zapevao na srpskom. Pevao sam na srpskom izlazeći u susret svojim drugarima. Balašević mi je sa ćerkom Bebom napisao pesmu "Mićko moj", a zvao me je i Garavi sokak da gostujem. Ali ja ne volim da čujem sebe na srpskom, zvučim kao Vlado Kalember. Zapravo, bolji opis je kao Slovenac koji peva na srpskom. Možda nisam u pravu, ali za mene se rokenrol peva na engleskom. Nije mi nekako leglo na drugim jezicima. Iako obožavam francuski i italijanski, na primer - ispričao je Mumin za Kurir.

Na srpskom je zapeo na poziv Balašević, ali pesma nije nikad objavljena.

- E, to sa Balaševićem, da ne zaboravim kasnije. To se desilo sasvim slučajno. Bili smo u studiju kao bend, a u isto vreme je bio i Đorđe. U jednom momentu kaže on meni da su sa Bebom napisali neku pesmu. Zvala se "Mićko moj". Otpevao sam je, ali nikada nije zvanično izašla. Bila je više za neke festivale, a mene to nikada nije interesovalo. Sestra je imala jedan primerak, ali ga je izgubila. Tako je ostala samo uspomena - objašnjava Mumin.

