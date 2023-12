BEOGRAD U OBLACIMA: Slike Stojana Đurića oživele dušu srpske prestonice, izložba traje do 6. januara

„Beograd u oblacima“, izložba slika autora Stojana Đurića, otvorena je večeras u samom srcu srpske prestonice, u jedinstvenom prostoru „Chichi&Arty“, u Pop Lukinoj 1. Izložba predstavlja ne samo umetničko delo, već i intimnu povezanost autora sa gradom koji je oblikovao njegov umetnički izraz, a trajaće do 6. januara 2024. godine.

foto: Privatna Arhiva

Poznat po svojoj strasti prema slikarstvu i ljubavi prema Beogradu, Stojan Đurić kroz svoje radove otkriva grad iz jedinstvene perspektive, koja spaja materijalni Beograd sa duhovnim. „Kao student, nosio sam blok za crtanje da bi nešto pribeležio i nacrtao. Pošto mi je fakultet bio u Rajićevoj ulici, počeo sam sam da crtam stare fasade, zgrade, delove grada da bi mi ti crteži kasnije poslužili kao predlošci za slike. Tako su neki poslužili za ovu izložbu, posle tridesetak godina, samo viđeni iz drugog ugla, te je ova postavka i neka vrsta dnevnika“, rekao je Đurić. Osim što predstavlja vedute Beograda na sebi svojstven način, Đurić u svojim radovima odražava i svoju duboku emotivnu vezu s ovim gradom. „Beograd je za mene grad pun ljubavi koji mi je dao sve najlepše. Ova izložba je posvećena njemu, jer je pun čarolija, grad kao san. On je svuda sa svojom lepotom, čežnjom. Ako otputuješ van Beograda na neko vreme, ti čezneš da se vratiš. Beograd ima najlepše devojke, koje hodaju kao balerine. On je u kažiprstu kada treba da okreneš pozivni broj za Beograd. On je 011. On je istok i zapad. Beograd plovi nebom, u oblacima, a ipak je stvaran, tu je. Mi smo u njemu, a on je u nama“, istakao je Đurić, inspirisan rečima velikog Mome Kapora.

1 / 5 Foto: Privatna Arhiva

1 / 11 Foto: Privatna Arhiva