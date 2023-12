LETEĆEŠ TI MENI NAZAD! Svi detalji o Radovanu Trećem! Kako je Zoran pravio spektakl od svakog izvođenja: GDE ĆETE VAS DVE MAMU VAM

Predstava “Radovan Treći” prvi put se našla na daskama koje život znače, pre tačno 50 godina, 20. decembra, davne 1973. godine.

Ova predstava jedan je od najvoljenijih komada srpskog glumišta, a veliki doprinos dao je upravo glavni glumac Zoran Radmilović.

Često se za “Radovana Trećeg” kaže da nijedna izvedba nije bila ista, a bilo ih je tačno 299. Glavnu zaslugu za to nosi upravo Radmilović, koji je svojim talentom za improvizaciju bezbroj puta zasmejao publiku i pokazao da nije neophodno da se tekst striktno prati da bi smisao ostao isti.

Njegove improvizacije i komunikacija sa publikom i kolegama u predstavi dovele su do toga da je istorija ove predstave puna neverovatnih anegdota, a mi vam donosimo samo neke od njih.

Letećeš ti meni nazad!

Jedna od najpopularnijih priča vezanih za ovu predstavu svakako je vezana za konstantnu promenu scenarija. Naime, Zoran je radio na predstavi zajedno sa Mirom Banjac, a kada je koleginicu toliko nasmejao da ona nije mogla da govori od smeha, glumac joj je uputio ove reči:

- Ajde kaži nešto, idi u pizdu materinu... Sad ti treba da kažeš. Kaži jebo te Bog. Nauči taj tekst majku ti jebem novosadsku. Vratiću je ja u Novi Sad jebaću joj majku. Leteće ona meni u Srpsko narodno pozorište.

O likovima iz Radovana Trećeg Posle tri izvođenja Radovana izbačen je lik brata Vasilija kog je igrao Bata Stojković U prvoj podeli igrala je Vesna Pećanac

Zbog ove njegove improvizacije svi su se smejali, pa i sama Mira, a kako možete da zamislite, takvo je bilo svako izvođenje ove kultne predstave.

Gge ćete vas dve mamu vam j*bem?

Glumac Milan Caci Mihailović ispričao je anegdotu sa predstave Radovan III, a koju je malo ko znao.

- Mi smo "Radovana III" igrali tri sata. I te večeri odigramo prvi deo od sat i po. Pauza... I za glumce i za publiku. Posle pauze krećemo da igramo drugi deo. Tek što smo počeli, iz sredine trećeg reda ustadoše dve žene i krenuše da izlaze. I sad da bi izašle, moraju da dignu polovinu reda. Zoran Radmilović ih u tom trenutku ugleda i viknu:

- Gde ćete vas dve, mamu vam je.em?!

Nas na sceni sramota, ali Zoran nastavlja:

- Jel na pišanje?

O samoj predstavi Predstava je napravljena sa 28 proba Tri sata je igrana, a planirana na 100 minuta Imala je ukupno 299 izvođenja

Ove žene propadaju u beton, samo gledaju živu glavu da izvuku. Pobegoše one, i mi zaboravismo ceo događaj. Posle sat i po završila se predstava, mi ušli u garderobu.

Samo što smo seli, neko kuca na vrata. Ulazi tada prvi čovek vojske Jugoslavije admiral Branko Mamula, njegov pratilac pukovnik Radovan, i njihove supruge - one dve dame iz sredine trećeg reda. Branko je održao jedam lep govor u znak zahvalnosti za nezaboravno veče i krenu od jednog od drugog da nam čestitaju. Zoki je samo vikao: "Hvala gospođo, molim gospođo", i tako jedno 15 puta samo da denfuje ono što se desilo. Kroz nekoliko dana je došao vojnik i doneo jednu gajbicu viskija, belog vina, crnog vina, od Branka Mamule - ispričao je Milan Caci Mihailović.

Stigao i Prle kao gost

Zoran Radmilović je junake iz „Otpisanih“ - Prleta, Tihog i Mrkija - zvao „tri praseta“. Na jednom izvođenju Dragan Nikolić je odlučio da dođe kao gost iznenađenja.

- Svi ostali glumci su znali da ću ja ući na scenu sem njega. U trenutku kad je on to rekao, ja pokucam na vrata. Uđem privatno obučen i kažem: „Druže Radovane, mene su poslali s televizije da se izvinim“. Radmilović je samo rekao: „Prle“ i pao u nesvest - ispričao je davne 1993. Dragan Nikolić, koji je odmah potom pobegao sa scene, u emisiji „Nivo 23“.

Zavese

Legendarna predstava izvedena je tačno 299 puta, a Radovana Trećeg svaki put je glumio Zoran Radmilović, kome je inače, uslovno rečeno, ta uloga bila i namenjena. Dušan Kovačević napisao kao završni rad na 4. godini u nadi da će Radmilović da igra u njoj.

Radmilović je planirao da napusti Atelje 212 i da pređe u Jugoslovensko dramsko pozorište, ali to se nikada nije desilo jer se razboleo, pričao je Voja Brajović. Glavni glumac planirao je da odustane planirao da odustane od Radovana, a tome je svedočio Dušan Kovačević:

- Pitao me je jednom dok smo bili u „Srpskoj kafani“ da li ja, kao autor teksta, imam nešto protiv da se predstava te večeri ne odigra: „Nemam drugi način da se borim za ono što mi pripada. Danas na zboru radnih ljudi nisam dobio rešenje za stan, iako mi je ono, ti to dobro znaš, obećavano deset godina. Važno mi je samo da me ti podržiš. Za ove ostale me baš briga.“ Rekao sam da ima moju punu podršku. Predstava se nije odigrala, a nju smo platili on i ja iz svog džepa.

Želja Zorana Radmilovića je bila da ga sahrane sa suflerskim tekstom iz predstave Legendarni glumac 21. jula 1985. godine. Svoju poslednju, 299. predstavu "Radovan III" odigrao je 9. juna 1985. godine uz velike bolove, ali opet, uz njegovu veliku želju predstava je održana do kraja. Preminuo je 21. jula 1985. godine u 53. godini života. Kremiran je, a njegova urna se nalazi u Aleji zaslužnih građana na Novom Groblju u Beogradu.

Sve to završilo se tako što je Radmilović poslednju predstavu odigrao mesec i po dana pred smrt.

